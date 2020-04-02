Смертность от коронавируса в Нью-Йорке удвоилось за 72 часа 2 2.04.2020, 15:55

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ФОТО: REUTERS / MIKE SEGAR

И это количество составляет почти половину от всей смертности по США.

Число смертельных случаев от коронавируса по всему штату Нью-Йорк, который стал эпицентром коронавирусного кризиса в США, удвоилось в течение 72 часов. Сейчас в штате скончались более 1900 человек, передает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Associated Press.

Сейчас в мире общее число людей с диагнозом COVID-19 приблизилось к одному миллиону.

Власти штата Нью-Йорк спешат набрать армию добровольцев-медиков для борьбы с коронавирусом.

Накануне сообщалось, что количество умерших от коронавируса в США удвоилось за три дня.

Перед этим Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге по коронавирусу во вторник, что следующие две недели в старне будут "очень болезненными" и что он хочет, чтобы "каждый американец был готов к предстоящим дням". Белый дом прогнозирует до четверти миллиона смертей от коронавируса среди американцев.