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«Баста!»: В Клецком районе медики в защитных костюмах забрали всю семью

  • 2.04.2020, 19:57
«Баста!»: В Клецком районе медики в защитных костюмах забрали всю семью

У женщины подтвержден коронавирус.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал несколько сообщений из Клецкого района Минской области.

- Деревня Красная звезда, Клецкий район. Жена соседа работает в Минске в больнице и вернулась домой. Вчера вечером к ним приехали скорая и легковая, люди в защитных костюмах. Забрали всю семью, у женщины подтвержден коронавирус. Приехала из Минска на маршрутке, пассажиров нашли – все контакты первого уровня. Дом дезинфицируют, - сообщает читатель.

- Сегодня бригада в медицинских костюмах забирала человека на улице Суворова в Клецке, - пишет житель райцентра.

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