«Баста!»: В Клецком районе медики в защитных костюмах забрали всю семью 2.04.2020, 19:57

У женщины подтвержден коронавирус.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал несколько сообщений из Клецкого района Минской области.

- Деревня Красная звезда, Клецкий район. Жена соседа работает в Минске в больнице и вернулась домой. Вчера вечером к ним приехали скорая и легковая, люди в защитных костюмах. Забрали всю семью, у женщины подтвержден коронавирус. Приехала из Минска на маршрутке, пассажиров нашли – все контакты первого уровня. Дом дезинфицируют, - сообщает читатель.

- Сегодня бригада в медицинских костюмах забирала человека на улице Суворова в Клецке, - пишет житель райцентра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.