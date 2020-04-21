Из витебских больниц срочно выписывают пациентов с «пневмонией» 24 21.04.2020, 16:49

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Фото: ctv.by

В медучреждениях просто не хватает мест.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили несколько жителей областного центра.

"Моя мама лежала с двухсторонней пневмонией в Трестовской больнице в Витебске, - пишет нам читательница, мать которой лежала в Витебской городской клинической больнице №1 (Трестовской). - 20 апреля ее лечащего врача изолировали как контакт первого уровня, у всех пациентов, которых она вела, срочно взяли мазки и на замену поставили работать молодых специалистов.

Сегодня 80 процентов всех лежавших в Трестовской больнице с пневмонией - очаговой, односторонней, двухсторонней - выписали. Моя мама в их числе. У нее двухсторонняя пневмония. Им сказали, что выписывают по двум причинам. Во-первых, из-за указа Лукашенко о том, что все больные с "легкими" случаями должны быть отправлены по домам. Во-вторых, больница будет только для тяжелобольных и для тех, у кого подтержден короновирус. Мест в других больницах нет, поэтому всех отправляют лечиться домой с пневмониями".

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