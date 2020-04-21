Минздрав Беларуси насчитал 6723 заразившихся коронавирусом 8 21.04.2020, 20:03

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По данным независимых СМИ, эти цифры существенно занижены.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси выросло за сутки на 459, до 6,723 тысячи, скончались еще четыре пациента, всего умерших 55, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава Беларуси.

«Всего зарегистрировано 6723 человека с положительным тестом на COVID-19. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.