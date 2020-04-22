Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года 1 22.04.2020, 8:57

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Это минимальная цена в нашем веке.

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $16, свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне. На минимуме в 7:30 (по Минску) она снижалась до $15,99, сообщает РБК.

Последний раз баррель Brent торговался дешевле $16 в 1999 году. В XXI веке его минимальная цена в ходе торгов была зафиксирована 19 ноября 2001 года — $16,65.

Ситуация на бирже начала резко меняться около 06:00 (по Минску). До того времени баррель Brent торговался в диапазоне $18,5–19, затем началось стремительное падение. При этом на рынке отмечается сильная волатильность. Спустя несколько минут после достижения минимальной отметки баррель подорожал более чем на доллар, превысив показатель $17. Однако затем котировки вновь пошли вниз. По состоянию на 08:24 (по Минску) баррель Brent стоил уже $16,2.

Похожим образом развивается ситуация и в США, где стоимость июньских контрактов на техасскую WTI сначала стабилизировалась в районе $13,75, а затем стала стремительно снижаться. По состоянию на 07:28 (по Минску) баррель этой нефти стоил $10,34. На минимуме стоимостью июньского контракта достигла $10,28.

Накануне цены на нефть марки WTI впервые в истории достигли отрицательных значений: при закрытии торгов стоимость барреля с поставкой в мае достигла отметки минус $37,63 за баррель. На открытии баррель WTI торговался за $17,73, но в течение нескольких часов цена упала почти на $56. К утру 21 апреля цены вернулись к положительному значению, однако в этот день июньские фьючерсы Brent подешевели почти на 25%, до $20,7 за баррель.