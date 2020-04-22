Где взять деньги для борьбы с COVID-19 6 Джордж Сорос

22.04.2020, 10:12

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Джордж Сорос

Фото: AP

Евросоюз должен выпустить вечные облигации.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европе понадобится около 1 триллиона евро на борьбу с пандемией Covid-19. Эти деньги могут быть использованы для создания Европейского фонда восстановления экономики (European Recovery Fund). Но откуда возьмутся эти деньги?

Я предлагаю, чтобы Евросоюз привлек средства, необходимые для Фонда восстановления, путем продажи «вечных облигаций», у которых не надо выплачивать сумму основного долга (хотя они могут выкупаться обратно или погашаться по желанию эмитента). Разрешение на их выпуск должно стать приоритетом номер один на предстоящем саммите Европейского совета 23 апреля.Выпуск бессрочных, вечных облигаций, конечно, станет для ЕС беспрецедентным шагом, особенно в таких больших объемах. Но в прошлом правительства других стран прибегали к подобным вечным облигациям.

Самый известный пример – Великобритания, которая использовала консолидированные облигации (так называемые «consols») для финансирования Наполеоновских войн и военные облигации для финансирования Первой мировой войны. Выпуски этих облигаций торговались в Лондоне вплоть до 2015 года, когда они были погашены. А в 1870-х годах Конгресс США разрешил казначейству выпускать «консоли» для консолидации уже существующих облигаций, и, действительно, такие облигации выпускались в последующие годы.Евросоюз ведет случающуюся раз в жизни войну с вирусом, поставившему под угрозу не только жизнь людей, но и само выживание ЕС. Если страны-члены ЕС начнут защищать свои национальные границы от товарищей по Евросоюзу, будет уничтожен принцип солидарности, на которых построен этот союз.Вместо этого, Европе надо применить экстраординарные меры, чтобы справиться с экстраординарной ситуацией, которая ударила по все странам ЕС.

И можно не опасаться создания прецедента, который бы оправдывал выпуск общих долговых обязательств ЕС как только будет восстановлена нормальная ситуация. Выпуск облигаций, демонстрирующих веру в ЕС и в его кредитоспособность, обеспечит политическую поддержку того, что уже делает Европейский центральный банк (ЕЦБ): он устранил практически все ограничения для своей программы покупки облигаций.У вечных облигаций есть еще три дополнительных преимущества, которые делают их подходящими для нынешних обстоятельств.

Во-первых, вечные облигации не нужно погашать, поэтому они создают невероятно легкую бюджетную нагрузку для ЕС, несмотря на значительную финансовую огневую мощь, которую они способны мобилизовать. Евросоюзу не надо их рефинансировать, когда приближается срок погашения, не надо возвращать сумму основного долга (так называемые амортизационные платежи) и даже не надо откладывать деньги (например, в амортизационный фонд) на их грядущее погашение.ЕС будет лишь обязан регулярно выплачивать проценты по этим облигациям. Вечные облигации на сумму 1 трлн евро с купоном 0,5% будут стоить бюджету ЕС всего лишь 5 млрд евро в год. Это меньше 3% бюджета ЕС на 2020 год.

Второе преимущество имеет более технический характер, но оно почти столь же важное. По всей видимости, рынок будет неспособен сразу и полностью проглотить выпуск облигаций на 1 триллион евро. Размещая вечные облигации, ЕС может привлекать необходимую сумму траншами, не создавая каждый раз новые облигации.

Третье преимущество в том, что выпускаемые ЕС вечные облигации станут очень привлекательным активом для программы покупки облигаций ЕЦБ. Поскольку срок погашения у вечных облигаций всегда одинаковый, ЕЦБ не придется ребалансировать свой портфель.Евросоюзу не надо создавать никаких новых механизмов или структур для выпуска этих облигаций, потому что ЕС уже выпускал облигации в прошлом. Выручка от их продажи должна использоваться для инвестиций и грантов, направленных на борьбу с пандемией. Европейская комиссия может распределять эти средства либо напрямую, либо через правительства стран ЕС и другие институты (например, муниципальные власти), которые напрямую заняты борьбой с пандемией Covid-19.

Вызванный этой пандемией сбой должен оказаться временным, но он будет таким только при условии, что лидеры Европы предпримут экстраординарные меры, необходимые для предотвращения долгосрочного ущерба для ЕС. Именно поэтому ЕС так остро необходим Фонд восстановления. Финансирование за счет вечных облигаций является самым простым, быстрым и наименее затратным способом его создания.

Джордж Сорос, project-syndicate.org