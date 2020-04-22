Обнаружены неизвестные ранее публикации классика белорусской литературы 22.04.2020, 12:02

Максим Богданович

Публикации сделаны под псевдонимами.

Классик белорусской литературы Максим Богданович писал под псевдонимами «Ив. Февралёв» и «М.Б.». Так он подписывал свои заметки в либеральной ярославской газете «Голос», сообщает tut.by.

Об этих публикациях за 1916 год стало известно, когда Госархив Ярославской области открыл свободный доступ к оцифрованным материалам дореволюционной периодики. Теперь ее изучают в Литературном музее Максима Богдановича.

— «Падпісаны псеўданімам «Иван Февралевъ» пяць публікацый. Яны вельмі разнастайныя. Гэта і рэпарцёрскія нататкі пра судовае паседжанне, пра студэнцкую сталовую, небывалую гразу. Да таго ж, мы выявілі некалькі матэрыялаў, якія прысвечаны так званаму «інтымнаму тэатру», — говорит Михаил Барановский, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича.

Четыре заметки Богдановича подписаны «М.Б.». Информация по еще трем псевдонимам проверяется.

— ««Зритель», «Эхо», Rion — стаяць у нас пад пытаннем. Гэта псеўданімы, якія называе Сяргей Сцяпанавіч Каныгін, былы супрацоўнік газеты «Голас». Справа ў тым, што з Каныгіным звязаліся, калі ён быў ужо чалавекам сталага веку, бліжэй да 80 гадоў, — говорит Ирина Мышковец, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича.