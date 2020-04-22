Пять минут до обнуления 5 22.04.2020, 12:10

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Владимир Путин

Фото: severpost.ru

Путин загрустил в своем бункере.

«Эх, испортили такую песню…!» С таким чувством, наверное, грустит сегодня где-то в бункере у камина российский президент. На сегодня, 22 апреля, был намечен день его триумфального обнуления, которое пришлось перенести из-за коронавируса, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Но, как уверяют источники «Коммерсанта», в Кремле хлопочут, желая поскорее порадовать Путина. И одной рукой меряют среднюю температуру по короронавирусной больнице, а другой - выискивают подходящую дату для проведения голосования. К примеру, 24 июня – день Парада Победы 1945 года – очень годная дата с отличными ассоциациями. Но, как спрогнозировать, поправятся ли к заветному дню россияне? Голосование надо объявлять не менее, чем за 30 дней. Есть резервная дата – 8 июля. День семьи и верности. Это, конечно, похуже. И президент у нас разведенный, и праздник в честь дня святых Петра и Февронии придуман богомольной женой Дмитрия Медведева Светланой в бытность ее первой леди.

Но, как заявил Ъ «источник, близкий к АП», «Кремль хотел бы провести голосование так скоро, как только это будет возможно».

Ясное дело! Еще месяц другой таких вот путинских «каникул», и есть риск его полного обнуления. Без всяких поправок в Конституцию и голосования, просто народным вече на площадях. А в ближайшие дни, как уверяет ВЦИОМ, голосовать пришли бы 52-54% россиян, и 67-68% из них сказали бы поправкам «да».

Ну, ВЦИОМу не привыкать впаривать туфту. Но,возможно, и народ еще не окончательно оголодал и обозлился.

Так что в Кремле правильно делают, что торопятся. Низкая нефть, падающий рубль, безработица и полное отсутствие денег – и прогнозы придворных социологов могут сильно разойтись с реалиями.