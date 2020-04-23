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Появилась интерактивная карта распространения коронавируса в Беларуси

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  • 23.04.2020, 17:45
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Появилась интерактивная карта распространения коронавируса в Беларуси
Фото: Reuters

Данные на ней очень отличаются от цифр Минздрава.

Каждый день Telegram-канал "Баста!" получает сотни писем с информацией о ситуации с распространением эпидемии Covid-19 в городах и деревнях Беларуси. Ответственные врачи сообщают но реальном количестве заболевших и умерших от коронавируса. Эти цифры очень сильно отличаются от данных Минздрава.

Редакция Telegram-канала подготовила интерактивную карту, на которую нанесли все населенные пункты, где по подтвержденной и проверенной информации есть очаги заражения. Ее можно увидеть по этой ссылке.

Желтым цветом обозначены те населенные пункты, где количество зараженных не превышает 100 человек, красным – где количество зараженных составляет от 100 до 1000 человек. Фиолетовым – где количество зараженных больше 1000. На данный момент это Витебск, Минск и Гомель.

При нажатии на значок, стоящий на населенном пункте, во всплывающем меню будут видны ссылки на публикации на нашем канале, а также в других СМИ, которые касаются случаев заражения в этом населенном пункте.

Также все эти данные приведены в виде таблицы в Google Docs.

По каждому району указано минимальное количество больных с диагнозом "коронавирус" и "пневмония".

Карта и список будут обновляться ежедневно.


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