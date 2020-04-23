Финский хоккеист «Немана»: Вирус изменил мое мнение о Беларуси 4 23.04.2020, 18:27

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Валттери Хиетанен

Фото mtv.fi

Валттери Хиетанен рассказал, как заразился COVID-19 в Гродно.

Защитник Валттери Хиетанен, который в этом сезоне выступал за «Неман», рассказал финскому изданию jatkoaika (перевод - tut.by) о том, как заразился в Беларуси коронавирусом.

В структуре «Немана» коронавирус обнаружен у 23 хоккеистов.

«Мы вчетвером вернулись в Финляндию из Беларуси 13 апреля. Трое из нас были проверены в Хельсинки после прилета, и позже выяснилось, что у каждого был обнаружен коронавирус. Вероятно, этот вирус был и у четвертого, потому что мы были в одной компании.

У нас ни у кого не было симптомов по прилете. У меня были симптомы гриппа и головные боли за неделю до нашего возвращения в Финляндию, но температуры не было. Было удивительно, когда выяснилось, что у нас коронавирус. Но к счастью, сейчас все хорошо. Я нахожусь на домашнем карантине и пробуду на нем еще несколько дней.

У меня было странное и противоречивое чувство: в Финляндии и других странах спортивные площадки, места отдыха и границы начали закрываться, тогда как наш хоккейный сезон был в самом разгаре.

Что касается моего пребывания в чемпионате Беларуси, то у меня изначально не было больших ожиданий от него. Был готов к не очень высокому уровню соперников. Но, думаю, провел хорошее время в Гродно. Травма немного изменила планы, зато мне удалось избежать тесных контактов на льду, сидя в зале. Конечно, коронавирус сильно повлиял на мое мнение о Беларуси», — приводит слова Хиетанена jatkoaika.com.

Помимо Валттери Хиетанена в Гродно выступали еще три финских хоккеиста: Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен.

Напомним, что вчера подтвердилась информация о том, что в гродненском «Немане» произошла вспышка коронавируса. Команда с 18 апреля на карантине.

Также коронавирус нашли у гродненского школьника, игрока юношеской команды по хоккею: три класса в его школе на карантине.

Коронавирус обнаружен и у экс-хоккеиста сборной Беларуси, а ныне игрока команды Лукашенко Дмитрия Мелешко.