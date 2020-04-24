«МБХ медиа»: Главный храм Минобороны РФ «украсили» мозаикой с Путиным, Шойгу и Сталиным 5 24.04.2020, 11:57

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Фото: «МБХ медиа»

На стенах храма будут и другие странные изображения.

Издание «МБХ медиа» опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Снимки прислал неназванный подписчик в телеграм-бот издания.

На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

Фото: «МБХ медиа»

На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве. На ней виден портрет Иосифа Сталина. На другом панно изображены несколько женщин и надпись «Крым наш».

Фото: «МБХ медиа»

Фото: «МБХ медиа»

Главный храм Вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.

Приделы храма будут посвящены покровителям родов войск, на стенах будут установлены рельефные изображения эпизодов Великой Отечественной войны, в том числе выдуманных.

Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Половину из этой суммы составили пожертвования, остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.

В списке жертвователей средств на строительство – много известных лиц, среди них – предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, которого в Великобритании обвиняют в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль.