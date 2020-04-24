Фальсификаторы истории Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

24.04.2020, 19:33

2,175

Антон Орехъ

Когда им выгодно, они готовы приплести что угодно.

Такое впечатление, что в администрации Путина, а может быть и сам правитель, наконец, посмотрели фильм Юрия Дудя про Беслан. Фильм в aдминистрации, а может быть, и самому Путинуу понравился. Понравился до такой степени, что они решили заняться тем, за что обычному гражданину грозит наказание за фальсификацию истории. Сначала фальсификацией истории занялся парламент, потом под фальсификацией истории поставил подпись президент. Отныне день памяти жертв террора, день Беслана, станет у россиян днем окончания Второй мировой войны.

Наверняка с каким-нибудь салютом и фуршетом. А с учетом коронавируса, 3 сентября этого года – отличный повод провести заодно и парад с маршем Бессмертного полка. Ведь не только Победе над фашистами 75 лет исполнится, но и Победе над японцами тоже исполнится 75! Парад, салют и пляски в день памяти жертв Беслана и других терактов – это великолепно. Можно и выходной объявить впредь. Или, на крайний случай, сделать просто нерабочим днем – по теперешней моде.

Конечно, прямо совсем уж на пустом месте переписыванием истории президент РФ с депутатами заняться не могли. Они вспомнили про сталинскую медаль «За победу над Японией», где выбито 3 сентября и про то, что 3 сентября 1945 года в стране был праздник. Хотя понятно, почему так вышло. 2 сентября японцы капитулировали, и логично, что праздновать начали на завтра – день в день выходной не объявишь. Но ссылаться на сталинский опыт вообще странно. Потому что при Сталине и 9 Мая перестало быть праздником – никаких особенных торжеств в этот день на протяжении многих лет не было. Еще более странно сейчас ссылаться на Китай, который празднует 3 сентября. Причем здесь вообще Китай? А британцы победу над Японией отмечают 15 августа – давайте туда еще передвинем.

Это типичное жульничество. Когда им выгодно, они готовы приплести что угодно – китайский опыт, западный опыт, сталинский опыт, откопать какие-то летописи, которых никто в глаза не видел или просто взять что-то от балды. Когда надо было заменить 7 ноября чем-то другим и впихнуть на привычные даты новый праздник.

Так и теперь. Нет никаких исторических оснований что-то праздновать 3 сентября. Но есть повод забыть о тех реальных событиях, которые в этот день происходили. И не 75 лет назад, а при этой власти. Которая в Беслане потерпела тяжелейшее моральное поражение и всеми силами хочет заставить нас о нем забыть.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»