Греческое чудо 25.04.2020, 14:30

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Как ранние карантинные меры помогли стране сохранить население во время пандемии.

Греция стала эталоном борьбы с коронавирусом в Европе. Из 10,7 млн населения ковидом заболели 2490 человек. Как такое возможно?

Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал журналист Сергей Пархоменко, который сейчас находится в Греции. По его словам, страна, которая встретила коронавирус в очень плохих условиях, имеет сегодня одну из лучших ситуаций в Европе.

По статистике на 25 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 490 человек, выздоровело 577, 130 умерли.

Как пояснил журналист Сергей Пархоменко, успех в борьбе с коронавирусом часто объясняют появлением в Греции человека, который стал здесь известен в начале февраля, когда возглавил специальный Национальный комитет по борьбе с коронавирусом. Это Сотирис Циодрас —очень известный в мире ученый, специалист в вирусологии и, в частности, один из крупнейших специалистов по ВИЧ и СПИДу.

— И это человек, который на протяжении последних двух месяцев каждый день в 6 часов вечера появляется на национальном телевидении здесь, в Греции, собирает гигантские аудитории.

Надо сказать, что вид его очень располагающий к доверию. Он классический такой школьный директор, такой дядечка в очочках, седой в скромном сером пиджаке.

Он очень подобно объясняется с населением по поводу того, что происходит. И он является автором концепции довольно жесткого, довольно раннего реагирования на эпидемию, которая увенчалась, в общем, полным успехом.

Грецию часто сравнивают с Бельгией, страной с таким же точно населением. На самом деле 10-миллионых стран довольно много. Швеция, например, про которую тоже много говорят в последнее время, тоже такого же размера по количеству населения .И Чехия примерно такая же, около 10 миллионов человек.

Ситуация в Греции гораздо лучше. По состоянию на 24 апреля — 2463 зараженных и 125 смертей. В условиях мировой эпидемии мы с вами вынуждены оперировать такими ужасными цифрами. Бельгия с таким же населением — 42 тысячи и почти 800 зараженных, 6,5 тысяч смертей за это время. Разница, как вы видите, совершенно колоссальная.

Штука заключается в стартовых условиях еще, помимо всего прочего. Греция одна из худших стран по части здравоохранения. Вообще, эта страна довольно небогатая. И она вынуждена была пойти на довольно жесткие реформы на протяжении несколько последних лет. В результате реформы очень сильно упало состояние греческих врачей. У них очень сильно сократились зарплаты, почти на 50% .

В результате чего 18 тысяч греческих врачей покинули Грецию. Благо, внутри Евросоюза они могли передвигаться свободно и могли практиковать в любых европейских странах. И вот 18 тысяч греческих врачей теперь находятся в разных других европейских странах, но не в Греции.

...22% населения Греции старше 65 лет. Больше только в Италии. И Греция — толстая страна в прямом смысле этого слова. 55% населения страдают повышенным весом — это тоже один из самых печальных в Европе статистических показателей.

И спаслись они тем, что очень рано, 11 марта еще закрыли школы и университеты, 13 марта — все рестораны, все общественное питание и все учреждения культуры. А надо сказать, что для греков это крайне болезненная мера, потому что образ жизни греческий традиционный связан с тем, что каждый день, а иногда и два раза в день любой грек проводит часок-другой в кофейне за чашкой кофе и рюмкой чего-нибудь, за разговорами с соседями. Это абсолютно важный образ жизни…

Вот 18 марта Греция закрыла границы. 23 марта объявила полный карантин. Люди перестали выходить на улицу за исключением нескольких поводов, по которым это было разрешено. И было предпринято несколько очень жестких специальных локальных операций.

Например, несколько деревень, небольших городков в Греции были просто намертво закрыты, людям буквально запретили выходить из домов, заперли их дома. Приносили им еду силами волонтеров. Потому что это те деревни, в которые незадолго до этого приехали группы паломников из Иерусалима.

А одна деревня — это смешной такой анекдот — известная своим производством шуб, и половина населения этой деревни умудрилась съездить в Италию в меховой салон незадолго до этого. И вот когда они вернулись обратно, их, собственно, всех и заперли.

Но колоссальная греческая проблема — это была проблема церкви. Начиная с конца марта в Греции, закрыты все церкви. При этом надо сказать, что православная церковь сопротивлялась и не подчинялась этому закрытию.

Греция очень религиозная страна и, кроме того, в ней не отделена церковь от государства. Церковнослужители являются государственными служащими, получают пенсии, государственные зарплаты, полное обеспечение. В школах они присутствуют постоянно.

И это была важнейшая проблема, как это прекратить. Потому что, например, в пригородах Афин несколько священников просто на улицах устраивали службы, причащали, крестили и так далее.

А потом был знаменитый на всю Грецию скандал. 11 апреля в большом соборе на острове Корфу состоялась церковная служба. И это кончилось просто судебным преследованием. И было прокурорское обвинение. И священнику из этой церкви грозит большое тюремное заключение, что совершенно невиданный для Греции фортель.

Надо заметить, что человек, который убедил греческое население этому всему подчиниться, чрезвычайно религиозный. Он в свободное от работы время — регент церковного хора, проводит очень много времени в храме, где поет. Понятно, что для него самого это была совершенно колоссальная проблема.

И вот 9 мая, по всей видимости, вот-вот, буквально через неделю Греция начнет открываться. Откроются сначала малые предприятия: всякие парикмахерские, небольшие магазины. 11 мая, по всей видимости, будут открыты старшие классы в школах.

...Греки поступают вот так: они открывают сначала отдельно старшие классы, только те классы, в которых предстоит государственный экзамен. Потом школа в целом откроется с конца мая или, может быть, с самого начала июня.

Ну, и дальше постепенно будет открываться все. И они рассчитывают, что в июле они смогут принять какое-то существенное количество туристов.

Но скажу сразу, что здесь прямо заявляют, что, по всей видимости, в этом году в Греции не будет туристов не из европейского сообщества. То есть российские, скажем, желающие могут на Грецию не рассчитывать. По всей видимости, из России никого не пустят. И то посещение для туристов будет обставлено всякими условиями. Нужно будет предъявлять справки о свежих тестах.

По всей видимости, они будут требовать некий документ, который здесь пока условно называют «паспорт здоровья». Никто в точности не знает, что это такое, но, вероятно, это будет предметом обсуждения в европейском сообществе, как все должно быть устроено.