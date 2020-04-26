Ирод 16 Андрей Исаков

26.04.2020, 8:39

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Исторические параллели.

Лукашенко ведет себя как царь Ирод. Разница в том, что сейчас время более цивилизованное.

Диктатор решил избавиться от обременяющей части населения, но "младенцами" окажутся тысячи белорусов.

Лукашенко ведет себя неадекватно, тут ничего нового. Но понимают ли люди, что он ставит под удар абсолютно каждого? Ведь его неадекватность отразится в итоге на каждой семье. Все без исключений могут понести потери.

Сегодня мы четко видим, что, спасая свою шкуру, этот жадный безумец не предпринимает никаких мер по спасению людей. Для него главное его личное благополучие, устроенный быт и развлечения.

Вместо карантина мы наблюдаем полные трибуны футбольных стадионов, студентов на занятиях в вузах, подготовку к параду и встречи на предприятиях. Вместо серьезных заявлений и обсуждения проблемы от него слышны в эфире гостелевидения только идиотские предложения и обида на всех подряд.

Пора бы уже каждому задуматься над тем. что важнее. На кону жизни, реальные жизни нас и наших родных. Или угроза увольнения или "нагоняй" от начальника стали для нас страшнее смерти?

Андрей Исаков, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Историческая справка

Согласно исторической традиции, царь Ирод — узурпатор, свергнувший династию Хасмонеев и правивший провинцией Иудея накануне Новой эры. Кровавые и вероломные методы, которые он использовал для удержания власти, вылилась в лютую ненависть к нему со стороны иудеев.

Иосиф Флавий в своем сочинении «Иудейская война» не обходит вниманием шокирующие эпизоды, которыми была полна его биография: убийство супруги Мариамны и двух сыновей, болезненная жадность и неуемные траты государственной казны, «спорные» архитектурные проекты вроде амбициозной реконструкции Иерусалимского храма для создания второго, более импозантного и величественного, а затем водружения на нем имперского орла в знак покорности Риму.

Впрочем, политические, экономические и прочие неудачные предприятия Ирода померкли в сравнении с главным его злодеянием, рассказанным евангелистом Матфеем, — избиением младенцев в Вифлееме (Мф 2:16): услышав от персидских послов о рождении царя Иудейского, и без того мнительный Ирод испугался не на шутку - у него сразу возник коварный план погубить младенца.

Будучи человеком хитрым и коварным, Ирод попросил волхвов указать ему, где находится младенец, «чтобы и мне поклониться ему». Но и те были не так-то просты: поклонившись младенцу, они вернулись домой иной дорогой. И тогда Ирод приказал убить всех младенцев мужского пола в возрасте до двух лет.