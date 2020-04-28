Постоянный координатор ООН в Беларуси призвала перенести массовые мероприятия 3 28.04.2020, 13:17

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Фото: svaboda.org

Иоанна Казана-Вишневецкий заявила, что в Беларуси серьезная вспышка COVID-19.

Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий обратилась к белорусам и белорусским властям, сообщает «Радыё Свабода».

«В настоящее время мы наблюдаем в Беларуси развитие вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой передачей и локальным распространением», - сказал координатор ООН.

Она отметила, что 26 апреля Министерство здравоохранения сообщило о более чем 10 000 случаев COVID-19 в Беларуси, а 26 марта их было только около 86.

«В дополнение к решительным медицинским, эпидемиологическим и государственным мерам, тестированию, отслеживанию и изоляции в сочетании с героическими усилиями медицинских работников, сейчас настало время для срочных и широкомасштабных действий», - сказала представитель ООН.

Она напомнила рекомендации Всемирной организации здравоохранения:

перенос массовых мероприятий;

возможность удаленной работы и обучения в учебных заведениях;

приостановка деятельности предприятий, не предоставляющих «базовые услуги» - кафе, рестораны, торговые центры;

сокращение «незначительных перемещений» - поездки в город, в сельскую местность и в аэропорт, особенно среди людей, подвергающихся риску.

«Для всех нас картина ясна: COVID-19, будучи безжалостным убийцей, атакует страны и людей», - говорит координатор ООН. - Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны.

Нет ничего ценнее жизни. Нет ничего тяжелее, чем потерять семью, друзей, коллег или сограждан.

Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет врачам, предприятиям и медицинским работникам выполнять свою работу и справляться с кризисом».