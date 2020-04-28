Крупнейшая в истории озоновая дыра над Арктикой затянулась 1 28.04.2020, 20:22

Озоновая дыра над Арктикой закрылась естественным путем

фото: Корреспондент.net

Появление дыры было связано с чрезвычайно мощными полярными вихрями.

Озоновая дыра, которая открылась над Арктикой весной этого года и стала рекордной по размерам, затянулась, сообщает CNN со ссылкой на Службу мониторинга атмосферы Коперника (CAMS). Появление дыры было связано с чрезвычайно мощными полярными вихрями, а ее закрытие не связано со снижением выбросов вредных газов, передает zn.ua.

"COVID-19 и карантинные меры, скорее всего, никак с этим не связаны. Озоновая дыра появилась из-за необычного полярного вихря и никак не связана с качеством воздуха", - говорится в сообщении CAMS в Twitter.

Полярный вихрь – это обширная область низкого давления и холодного воздуха, которая окружает оба полюса Земли. Полярные вихри существуют всегда, но обычно они ослабевают летом и становятся сильнее зимой. Полярный вихрь над Арктикой обычно более слабый из-за присутствия рядом суши и горных хребтов, которые влияют на погоду.

Озоновый слой располагается на высоте от 12 до 50 километров над Землей и защищает ее от ультрафиолетового излучения. В отличие от арктической, антарктическая озоновая дыра образовалась в результате попадания в атмосферу химических соединений и появляется каждый год. Но есть и хорошие новости: в прошлом году антарктическая озоновая дыра была самой маленькой в истории наблюдений.