Чувствуете разницу? 9 Виктор Горбачев

3.04.2020, 10:26

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Это - бесплатный тест на COVID-19.

Не волнуйтесь и не хлопайте в ладоши. Это не тут. Перекреститесь. Это там. Далеко от тут. Это Южная Корея. Далекий и "заброшенный" край. Так вот, о чем я? Там все без истерики и без паники. Не кричат на весь мир, что это страна для жизни. Они просто делают то, что надо в данной ситуации. Спасают своих граждан. Все средства для этого и силы - в первую очередь для здоровья нации. И не стучат при этом себя в грудь. Ну, мол вирус не летает и они его не видят.

Перед вами одна из тысяч уличных лабораторий. Да-да. Именно уличных. А еще и бесплатных. Вы не поверите, но так бывает! Они для тестирования на COVID-19 в Южной Корее. Не в Северной, прошу не путать. Там вирус тоже не летает и его не видят.

А вот в Южной прекрасно понимают, что в этом деле водка, баня, трактор, поле, лед и сливочное масло не помогут точно.Тут это не прокатит и такие шутки не уместны. А если че, так с психиатрами там не проблема. Вы видите, куда конкретно идут деньги граждан страны и послушных налогоплательщиков? Куда надо и идут. Разговор о резиденциях, парадах, фестивалях, самолетах и майбахах не ведется вообще. Эта дикость не для тут.

Цифры больных не скрываются. Все на виду и все для народа. Именно для народа, а не населения. Врачей в прокуратуру для опросов не вызывают.

Чувствуете разницу? Это там, на том конце земли. А мы? А мы в центре Европы.Тут такое не к месту. Тут вертолеты летают и святой водой сверху поливают. Лечат по-серьезному.

Почему? А это все потому, что хата с краю и абы не было.

Всем не хворать.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»