Опомнитесь, люди: как в Беларуси выглядит общественный транспорт во время пандемии 22 3.04.2020, 11:01

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусам все ни по чем.

Белорусские власти не вводили карантин - людям приходится ходить на работу и учебу в обычном режиме. И хотя в столице можно спланировать поездку на относительно частых и просторных транспортных средствах, то в регионах и интервалы реже, и почти нет альтернативы тесным маршруткам, передает «Радыё Свабода».

По словам Лукашенко, Беларусь бы не выдержала, если экономика остановится по примеру соседних стран. Поэтому он «беспокоится», чтобы «люди жили своей жизнью».

2 апреля фотокорреспонденты понаблюдали за общественным транспортом в час пик в Минске и в четырех областных центрах. Вот что они увидели.

Витебск

Контукторка в троллейбусе сказала, что сейчас ездит треть пассажиров. А с этой недели, по ее словам, они сокращают количество рейсов.

Гомель

Даже в час пик в центре Гомеля людей на остановках стало намного меньше. Салоны транспорта наполовину пусты. Начали появляться люди в масках, но пока это единицы. По словам таксистов, в последнее время у них стало намного меньше клиентов – практически целыми днями сидят без работы. Они объясняют это тем, что у людей стало меньше денег.

Гродно

Люди в час пик в транспорте стало меньше. В масках мало людей, в перчатках совсем не видно.

Могилев

Автобусы в час пик практически пусты. Люди идут пешком домой, если это возможно. Вместе с этим, центральная пешеходная улица практически пустая.

Минск

В Минске все больше людей в общественном транспорте надевают маски.