закрыть
3 апреля 2020, пятница, 17:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

«И что мы видим? Испуганного старичка»

16
  • 3.04.2020, 14:12
  • 18,485
«И что мы видим? Испуганного старичка»
Альфред Кох

Ну как же так, вождь?

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох оценил действия Кремля в кризисный период.

«Нас двадцать лет кормили образом немногословного технократа, бодрого, спортивного, умного и жесткого управленца. Человека планетарного масштаба и невероятной воли. Рассказывали из каждого утюга, как нам всем повезло, – пишет в «Фейсбуке» Альфред Кох. – Ибо он не терпит разгильдяйства, у него муха не пролетит, у него все четко и ясно, все работает как часики. Да он и сам весь такой собранный, конкретный, все цифры держит в голове, каждую проблему изучает досконально. И вообще: за что не берется - все у него получается. Так что с ним – не пропадем…

И вот час пробил. Кризис настал. Эпидемия и резкое падение цен на нефть. В обессиленной шестилетней рецессией стране. Все в одном флаконе.

Дерзай, вождь! Твой выход. Покажи, наконец, нам класс! Нам про тебя рассказывали такие чудеса... Уж ты не подкачай. Сколько мы отдали всего, а прежде всего 20 лет своей жизни, ради того, чтобы лицезреть это показательное выступление... Ну же! Жги, герой!

И что мы видим? Испуганного, скривившегося на стуле старичка, который уже третий раз за неделю выступает по телевизору и несет какую-то ненужную чепуху? Причем всякий раз опаздывает и видно, что совершенно не готов, растерян и вял...

Ни одного настоящего решения. Ни одной точной оценки. Ничего, что могло бы действительно помочь в разрешении кризиса.

Совершенно очевидно, что никакой программы по борьбе с эпидемией у него нет. Совершенно ясно, что он никак не ожидал тех результатов, которые он получил, начав ценовую войну на нефтяном рынке. Совершенно ясно, что он еще не осознал реального масштаба кризиса, в который свалилась Россия.

И вдруг всем стало ясно, что он не знает что делать. Более того: никакой вертикали власти нет. Что все это симулякры, глиняные истуканы, а не властные институты. Что государство разрушено и сгнило. Что на любое внешнее воздействие оно может ответить только активизацией полицейщины и «ужесточением пропускного режима». Что у нации нет того, вокруг кого можно было бы «сплотиться в годину испытаний»...

А есть лишь вот этот испуганный старичок, который сейчас опять куда-то спрячется и продолжит нас кормить телевизионными консервами, а вместо себя выставит жалкого Медведева, который будет говорить круглые слова, ровно держать головку и цокать каблучками...

И через двадцать лет благословенного правления россияне вдруг начинают понимать, что никакого государства у них нет и в помине. Что в кризис, когда нужда и смерть нависла над каждой семьей, у них нет никого, на кого они могли бы рассчитывать. Что вся эта орава дармоедов, которую за их счет вскормил Путин, им не помощник, а даже напротив - враг и нахлебник. И что из этой ямы они должны будут выбираться сами…»


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский