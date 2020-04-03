«И что мы видим? Испуганного старичка» 16 3.04.2020, 14:12

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Альфред Кох

Ну как же так, вождь?

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох оценил действия Кремля в кризисный период.

«Нас двадцать лет кормили образом немногословного технократа, бодрого, спортивного, умного и жесткого управленца. Человека планетарного масштаба и невероятной воли. Рассказывали из каждого утюга, как нам всем повезло, – пишет в «Фейсбуке» Альфред Кох. – Ибо он не терпит разгильдяйства, у него муха не пролетит, у него все четко и ясно, все работает как часики. Да он и сам весь такой собранный, конкретный, все цифры держит в голове, каждую проблему изучает досконально. И вообще: за что не берется - все у него получается. Так что с ним – не пропадем…

И вот час пробил. Кризис настал. Эпидемия и резкое падение цен на нефть. В обессиленной шестилетней рецессией стране. Все в одном флаконе.

Дерзай, вождь! Твой выход. Покажи, наконец, нам класс! Нам про тебя рассказывали такие чудеса... Уж ты не подкачай. Сколько мы отдали всего, а прежде всего 20 лет своей жизни, ради того, чтобы лицезреть это показательное выступление... Ну же! Жги, герой!

И что мы видим? Испуганного, скривившегося на стуле старичка, который уже третий раз за неделю выступает по телевизору и несет какую-то ненужную чепуху? Причем всякий раз опаздывает и видно, что совершенно не готов, растерян и вял...

Ни одного настоящего решения. Ни одной точной оценки. Ничего, что могло бы действительно помочь в разрешении кризиса.

Совершенно очевидно, что никакой программы по борьбе с эпидемией у него нет. Совершенно ясно, что он никак не ожидал тех результатов, которые он получил, начав ценовую войну на нефтяном рынке. Совершенно ясно, что он еще не осознал реального масштаба кризиса, в который свалилась Россия.

И вдруг всем стало ясно, что он не знает что делать. Более того: никакой вертикали власти нет. Что все это симулякры, глиняные истуканы, а не властные институты. Что государство разрушено и сгнило. Что на любое внешнее воздействие оно может ответить только активизацией полицейщины и «ужесточением пропускного режима». Что у нации нет того, вокруг кого можно было бы «сплотиться в годину испытаний»...

А есть лишь вот этот испуганный старичок, который сейчас опять куда-то спрячется и продолжит нас кормить телевизионными консервами, а вместо себя выставит жалкого Медведева, который будет говорить круглые слова, ровно держать головку и цокать каблучками...

И через двадцать лет благословенного правления россияне вдруг начинают понимать, что никакого государства у них нет и в помине. Что в кризис, когда нужда и смерть нависла над каждой семьей, у них нет никого, на кого они могли бы рассчитывать. Что вся эта орава дармоедов, которую за их счет вскормил Путин, им не помощник, а даже напротив - враг и нахлебник. И что из этой ямы они должны будут выбираться сами…»