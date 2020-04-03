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Нефтяники призывают Путина капитулировать

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  • 3.04.2020, 18:32
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Нефтяники призывают Путина капитулировать

Компании готов сократить добычу нефти вместе с Саудовской Аравией.

Нефтяная отрасль РФ готова согласовать сокращение добычи совместно с Саудовской Аравией и другими ведущими производителями в отчаянной попытке остановить снижение цен, сообщили пять источников, знакомых с вопросом, пишет finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Хотя Кремль не подтвердил готовность принять участие в сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, о котором объявил вчера в Твиттере президент США Дональд Трамп, подстегнув рост котировок в какой-то момент на 35%, нефтяники РФ готовы к скоординированным действиям, сообщили эти источники на условиях анонимности в связи с конфиденциальностью вопроса.

Смена позиции РФ отражает тревогу по поводу внезапного снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса, который может повергнуть мир в рецессию в этом году. Всего две недели назад Путин отказывался идти на какие-либо уступки в противостоянии с Саудовской Аравией, после того как Москва отклонила соглашение по ограничению добычи с ОПЕК, требовавшей углубить сокращения. Это заставило правительство Саудовской Аравии наводнить рынок нефтью, что вызвало падение цен до минимального уровня почти двух десятилетий на фоне избытка предложения, в то время как объемы потребления резко сократились.

Россия может согласовать трехстороннее соглашение с Саудовской Аравией и США, сообщили четыре источника в нефтяных компаниях РФ. Министерство энергетики РФ не смогло предоставить оперативный комментарий. В Кремле переадресовали вопрос в Минэнерго.

В плане экономики воздействие коронавируса уже сеет такой хаос, что нефтяная сделка в лучшем случает только смягчит ущерб. Россия пересматривает бюджет, готовясь к нефти по $20 за баррель, сообщили источники, знакомые с обсуждениями. По их словам, РФ в итоге увеличит заимствования на 1-1,5 триллиона рублей ($13-19 миллиардов) в этом году.


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