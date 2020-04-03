«Баста»: В Кричеве подтвержден коронавирус у работающего врача-педиатра 3.04.2020, 19:38

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Новая информация из регионов Беларуси.

Информацию опубликовал телеграмм-канал «Баста».

Верхнедвинск, Витебская область. Одного из сотрудников ОАО "Инвет" оказался контактом первого уровня, ранее был в Витебске, госпитализирован. Работников предприятия старше 65 лет отправили в отпуска, для остальных – обязательный масочный режим.

Кричев, Могилевская область. Подтвержден коронавирус у врача-педиатра, работающего в детской поликлинике на улице Комсомольской. Находится в Могилевской инфекционной больнице.

Новополоцк. Витебская область. На лечении находится один человек с подтвержденным Covid-19. Как контакты 1 и 2 уровня под наблюдением находятся 9 человек. Еще около 50 человек лежат в Новополоцкой центральной городской больнице с пневмонией.

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