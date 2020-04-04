Коронавирусом в мире заболело 1,1 миллиона человек 4 4.04.2020, 8:24

1,963

Больше всего смертей за последние сутки - в США и Франции.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 1 099 960 человек. Умерло с начала пандемии 59 197.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 83 751 человек. Больше всего заразилось в США — 32 284 человека.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 5 993 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерл 1 321 человек. Затем идут Франция (1 120), Испания (850), Италия (766), Великобритания (684).