В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу 1 4.04.2020, 9:39

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Эрдоган заявил, что ношение масок в местах скопления людей является обязательным.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил комендантский час, запрещающий гражданам младше 20 лет покидать свои дома, за исключением случаев крайней необходимости. Об этом сообщает Anadolu.

Он также объявил о 15-дневном запрете на въезд или выезд транспортных средств из 31 провинции, в том числе из Стамбула, где проживает почти пятая часть населения Турции, а также из городских центров столицы Анкары, Измира, Бурсы и Аданы.

По словам президента, ношение масок в местах скопления людей, в том числе в магазинах, является обязательным.

По данным агенства, в Турции зафиксировано более 20 тыс. случаев заболевания коронавирусом, а число погибших составляет 425. В общей сложности 484 человека полностью выздоровели после лечения.