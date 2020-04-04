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«В час ночи жена соседа по палате умерла в реанимации»

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  • 4.04.2020, 11:59
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«В час ночи жена соседа по палате умерла в реанимации»

Подробности о еще одной смерти от коронавируса в Минске.

Минчанин, госпитализированный в Минском городском клиническом онкологическом диспансере, рассказал о смерти Ольги Деревянко от коронавируса, о которой стало известно вчера днем. Его соседом по палате оказался муж умершей. Подробности он опубликовал в соцсетях, сообщает телеграмм-канал «Баста»:

- Знакомьтесь, Евгений Евгеньевич Деревянко, 65 лет (мой сосед по палате). Его жена умерла от коронавируса!

67 лет, Ольга, супруга и мать прекрасных двойняшек, Саши и Николая. Была. Женщина 12 лет на пенсии, она редко ходила на улицу, всем обеспечением занимался супруг, когда началась эпидемия коронавируса, совсем перестала выходить.

Неделю назад она пошла в поликлинику выписать рецепты на лекарство (у женщины был диабет, с сердцем проблемы).

29 марта, в воскресенье, женщина чувствовала себя неважно. Ночью померяли температуру, +39 градусов, вызвали скорую. Ольга отказалась от госпитализации, прописали таблетки парацетамола и уехали. Женщина заснула, днем пришел участковый врач, померяли температуру, +39.4, врач послушала, сказала подозрение на пневмонию.

На "скорой" повезли во вторую больницу. Оформляли, сдавали анализы, после aспирина, что дал врач, еще дома, температура была 37.1, появилось настроение и уверенность, что все будет хорошо! На следующий день, во вторник, Евгений принес передачу, его не пустили, потому что был карантин. Супруга позвонила, сказала, что получила передачу и что чувствует себя неважно. После 17:00 Евгений звонил, но супруга уже не отвечала (она была в реанимации).

В 1.00 ночи Ольга умерла в реанимации. Диагноз: сердечная недостаточность, в результате отек легких!!

Евгения пригласили в этот день сдать тест в поликлинике! Температура 36,6. Легкие чистые. Отправили домой на самоизоляцию! В среду вечером у Евгения поднялась температура 37.4, озноб. Мужчина позвонил в скорую (объяснил ситуацию) его забрали как контакт 1 уровня, после поиска больницы для людей с 1 уровнем контакта Егор привезли в 1-ю больницу!

Сейчас не определить где Ольга подцепила вирус, или когда ходила в поликлинику, или от мужа, который жил обычной жизнью. Но человека уже нет.


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