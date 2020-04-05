закрыть
5 апреля 2020, воскресенье, 18:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Какой будет погода в начале недели

1
  • 5.04.2020, 17:45
  • 1,602
Какой будет погода в начале недели

Прогноз на несколько ближайших дней.

6-7 апреля погоду в стране будет формировать антициклон с центром над Украиной и теплые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы.

В последующие двое суток в Беларуси установится теплая погода, пишет Гидромет.

6 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха минимальная ночью будет -5..+2°С, местами до -7°С, максимальная днем +12..+19°С.

7 апреля будет наблюдаться малооблачная без осадков погода. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, местами она понизится до -6°С; максимальная температура воздуха днем составит +15..+21°С.


популярное за неделю

Мнение

Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса Николай Статкевич
В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель