Какой будет погода в начале недели 1 5.04.2020, 17:45

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Прогноз на несколько ближайших дней.

6-7 апреля погоду в стране будет формировать антициклон с центром над Украиной и теплые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы.

В последующие двое суток в Беларуси установится теплая погода, пишет Гидромет.

6 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха минимальная ночью будет -5..+2°С, местами до -7°С, максимальная днем +12..+19°С.

7 апреля будет наблюдаться малооблачная без осадков погода. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, местами она понизится до -6°С; максимальная температура воздуха днем составит +15..+21°С.