Подборка интересных фильмов для домашнего просмотра 5.04.2020, 18:42

Один из них - «12 обезьян».

Подробка фильмов от inforesist.org, которые можно посмотреть во время самоизоляции.

«12 обезьян», 1995

Классика мирового кино режиссера Терри Гиллиама с Брюсом Уиллисом и Брэдом Питтом в главных ролях. Действие фильма стартуют в далеком 2035 году, но герой Уиллиса путешествует во времени. Цель — попасть в 1996 год. Но, как это обычно бывает, что-то идет не так, «Акелло промахивается» и попадает в 1990-й, где все его считают сумасшедшим. В психушке он знакомится с парнем Джеффри (Питт) и доктором (Мэделин Стоу). Крутая закольцовка сюжета просто не оставит никого равнодушным.

«Ешь, молись, люби», 2010

Вот прекрасная кинокартина с Джулией Робертс и Хавьером Бартемом в главных ролях — пример того, что посмотреть дома. Замужняя женщина Элизабет Гилберт однажды осознает, что живет не той жизнью, которой хотела бы. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. Она живет и занимается самообразованием в Италии, медитирует в Индии, обретает себя и находит свою любовь на Бали.

«Семь жизней», 2008

Романтическая драма с Уиллом Смитом в главной роли. Инженер Тим намерен искупить фатальный поступок своей жизни, из-за которого погибло семь человек. В ходе своей поездки он встречает семерых незнакомцев, включая смертельно больную Эмили, которая называет себя девушкой с подбитыми крыльями. Тим неожиданно влюбляется в нее, но отвернуть задуманное уже невозможно…

«Однажды в Голливуде», 2019

Оскароносный фильм со звездным актерским составом и не менее звездным режиссером. Квентин Тарантино собрал любимчиков зрителей: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Дакота Фэннинг и другие. Действие фильма происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, где бывшая звезда ТВ вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Все происходит на фоне реальной истории деятельности секты Чарли Мэнсона.

«Карантин», 2008

Любители пощекотать себе нервы могут смело посмотреть эту картину. Этот фильм о неизвестном вирусе, но из серии заразился — стал мутантом. По сюжету, тележурналист Анжела Видал и ее оператор делают репортаж о ночной смене лос-анджелесского пожарного управления. Рутинный вызов в охваченное огнем здание приводит их к оцепленному полицией дому, из стен которого доносятся страшные крики. Оказывается, что живущая здесь женщина заразилась неизвестным вирусом. И когда власти объявляют карантин, изолируя всех, кто оказался в помещении, внутри здания, единственным свидетельством произошедшего остается репортаж.