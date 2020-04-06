Как врут статисты Минздрава Андрей Войнич

6.04.2020, 8:11

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АНДРЕЙ ВОЙНИЧ

Есть ли еще кто-то, кто верит официальным цифрам?

Такое ощущение, что вся работа статистов из Минздрава заключается в чтении новостей на независимых сайтах и телеграм-каналах.

Журналисты сообщают еще об одной смерти от коронавируса в Витебске. 28 марта умерла работница закройного цеха фабрики «Красный Октябрь» Галина Шастовская. Ей было 54 года. Дочь женщины рассказала, что ее мама «буквально за пять дней сгорела от пневмонии», у нее «был подтвержденный коронавирус». Галина Шестакова умерлана два дня раньше витебского актера Виктора Дашкевича, у которого также были и пневмония, и положительный результат на Covid-19.

На два дня раньше «первой» смерти!

Минздрав об этом молчал и молчит до сих пор. Скажут, наверное, только завтра – после того, как все СМИ напишут.

Такое ощущение, что вся работа статистов из Минздрава заключается в чтении новостей на независимых сайтах и телеграм-каналах. Написали журналисты о смерти человека – можно включать ее в сводку данных.

Интересно, после этого есть ли еще кто-то, кто верит официальным цифрам?

Андрей Войнич, «Европейская Беларусь»