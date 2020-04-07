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Найдено неожиданное применение пива в быту

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  • 7.04.2020, 19:09
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Найдено неожиданное применение пива в быту

Пенный напиток пригоден не только для употребления.

Исследование британского ретейлера NetVoucherCodes раскрыло неожиданное бытовое применение пива. Его результаты поступили в распоряжение The Sun, передает lenta.ru.

Выяснилось, что с помощью указанного алкогольного напитка можно вывести въевшиеся пятна краски из разных материалов.

После того, как краска пролилась на одежду, необходимо удалить ее излишки и дать ей просохнуть. Затем специалисты рекомендуют нанести на испачканное место мыльную воду и промокнуть его губкой. Оставшееся пятно, по их словам, бесследно выводится пивом: для этого его необходимо втереть в ткань.

Также отмечается, что, в то время как пиво лучше всего подходит для выведения с одежды пятен краски, чистый спирт способен удалить засохший лак для ногтей.


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