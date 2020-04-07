Бедным российским родителям выдали шесть картофелин, две сосиски и муку с жуком

Бедным российским родителям выдали шесть картофелин, две сосиски и муку с жуком9
- 7.04.2020, 20:00
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Такие пайки выдаются на две недели.
В Карелии малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью выдали пайки из шести картофелин, двух сосисок и пакета муки. В одном из таких пакетов ползало некое насекомое, которое опубликовавший фото пайка во «ВКонтакте» пользователь назвал жуком, передает «Лента.ру».
Помимо картофеля, муки и сосисок в качестве пайка бедные жители карельского города Питкяранты получили полкило сахара и кусок маргарина. «Это все. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов», — говорится в тексте поста.
Фото похожих пайков оставили некоторые пользователи в комментариях к записи. На одном из снимков продовольствия вдвое больше (к примеру, четыре сосиски), поскольку паек рассчитан на двоих человек.
Продуктовые наборы положены ученикам российских школ, которые из-за режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса, вынуждены были перейти на домашнее обучение.