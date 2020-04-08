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Заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич рассказала, как ее лечат от коронавируса

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  • 8.04.2020, 12:58
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Заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич рассказала, как ее лечат от коронавируса
Надежда Микулич

Вокалистка групп «Чараўніцы» и «Верасы» находится в 6-й больнице Минска.

Заслуженная артистка Беларуси, бывшая вокалистка групп «Чараўніцы» и «Верасы», 67-летняя певица и композитор Надежда Микулич заболела коронавирусом. Сейчас она находится в 6-й больнице Минска.

Анализ на коронавирус взяли также у ее мужа Бориса Белого, в прошлом администратора ансамбля «Верасы». Надежда Микулич рассказала Свободе по телефону о том, что с ней произошло, сообщает «Радыё Свабода».

«Муж, я думаю, тоже попадет в больницу»

Надежда Микулич болеет с 23 марта.

— Лечили антибиотиками на всякий случай, но температура не снижалась. Я попросила, чтобы мне сделали снимок. Рентген показал, что у меня подозрение на левостороннюю пневмонию. На следующий день сделали компьютерную томографию, которая показала двустороннюю пневмонию, в субботу меня положили в 2-ю больницу Минска. А перед этим сделали анализ на коронавирус. В понедельник мне позвонили из санэпидемстанции и сказали, что, предположительно, у меня коронавирус, и тогда меня перевели в 6-ю больницу. Сейчас у меня пневмония двусторонняя и коронавирус. Лечусь.

Надежда Микулич говорит, что чувствует себя более-менее нормально.

— Здесь просто нет движения. Только в палате и до туалета дойти, никуда нельзя ходить. Когда я по улице шла, то задыхалась, не хватало воздуха. Трудно было дышать последние дни. И до сих пор тяжело. Каждый день проверяют насыщенность крови кислородом. У меня немного пониженная — надо 100%, а у меня 92%.

Певица сказала, что во вторник анализ на коронавирус взяли у нее мужа.

— Сегодня приезжали к мужу, продезинфицировали всю квартиру. Через три дня будет результат. Муж тоже начинает себя плохо чувствовать. У него губы сохнут. Но все равно собирается на дачу съездить на несколько дней, а потом, я думаю, что он тоже попадет в больницу. Мы же вместе были, в одной квартире живем.

«Я еще отработала 21 марта концерт в санатории в Узденском районе»

Надежда точно не знает, где могла заразиться.

— Муж ходил на работу, ездил в метро, в общественном транспорте. Может, он был носителем. А может, в гостях получила, потому что я не один раз была в гостях. Все там здоровые были, но одна женщина из той компании, где мы были, сейчас находится в реанимации в этой же 6-й больнице, как и ее муж. Или она мужа заразила, или муж ее. Она заболела 21 марта, а я 23 марта. А в гостях мы были 18 марта. Я еще отработала 21 марта концерт в санатории в Узденском районе. Тогда чувствовала себя хорошо. А потом поднялась температура, была слабость, спать хотелось все время. Вялость и равнодушие. Все симптомы плохи.

Надя Микулич говорит, что она опасалась коронавируса, чувствовала опасность.

— Я никуда не ходила, только выгуливала собачку. На почту муж ходил посылку забрать. В магазин не ходила. Через Интернет заказывала. Я старалась сильно не общаться с людьми. Когда на улице встречались с собачниками, была на расстоянии, предупреждала, что у меня температура и я не знаю, что у меня.

Певица говорит, что вместе с ней лежат все люди с коронавирусной инфекцией.

— Здесь, наверное, больница специализирована. Мою соседку по палате во 2 больнице тоже сюда перевезли, потому что мы вместе лежали. Потом и у нее коронавирус нашли. Я и ее заразила. Такая вот история. В моей палате лежит женщина, которую привезли из 3-й больницы, и старушка, которую вчера из санатория «Подснежник» привезли ночью.

Все мы изолированы. Все палаты закрыты, никто ни с кем не общается. Выйти можно в туалет или душ. Здесь общие душ и туалет, в палатах нет. Медсестер не дождешься, врачей не дождешься. Никого нет на этаже вообще. Там, где должна сидеть медсестра, лежит записка с ее телефоном, чтобы, если нужно, позвонить. Была проблема, когда бабке стало плохо с сердцем, мы позвонили медсестре и она пришла через 40 минут. Здесь умрешь и не дождешься доктора и медсестры. Они сделают свое дело и убегают… Сначала не хотела об этом рассказывать, а потом все же решила рассказать….


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