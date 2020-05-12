«Мы все - бесконечные контакты»: коронавирус расширяет географию в Беларуси 4 12.05.2020, 15:23

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО KP.BY

Появились новые очаги в Витебской, Минской и Могилевской областях.

Новые сообщения об очагах коронавируса в Витебской, Минской и Могилевской областях, которые телеграм-канал "Баста" получил сегодня от читателей.

Витебская область, Оршанский район

"Оршанский район, агрогородок Устье. У учительницы поставлен диагноз пневмония, она приезжает работать из Орши", - пишет читатель.

Витебск

"Из средней школы №17 Витебска вчера были отправлены на самоизоляцию более десяти педагогов. Ученица 10 класса с короной ходила на уроки. Температуру на входе в школу ей никто не измерял", - сообщает житель Витебска.

Витебская область, Полоцкий район

"Новополоцк, Гимназия №2. Коронавирус у учителя химии и учащейся 9-го класса", - пишет житель города.

"В Новополоцке у сына знакомого из первого класса школы №7 положительный тест. Ккласс на карантине, школа работает", - сообщает подписчик.

Минская область, Солигорский район

"Короновирус обнаружен в Погостской средней школе и в детском саду, который расположен в этом же здании. Многие на самоизоляции. Инфекция также распространяется на всех предприятиях города Солигорска", - пишет читатель.

"Забирали людей в Солигорске на улице Железнодорожной, 30", - сообщает житель города.

Минская область, Логойск

"Логойский роддом отдан под прием пациентов с Covid-19.За день - 60 человек с подтвержденным диагнозом привезли, уже все заполнено”, - сообщает санитарка, работающая в роддоме.

Минская область, Смолевиский район

"Жодино, гимназия №1. Учителя заболевают, есть подтвержденные, кто-то в больнице, кому-то отказывают в больничном, в снимках, в тестах. Мы все - бесконечные контакты. Школа работает. Мы раньше удивлялись, а теперь молимся и просто ждем отпуск. Еще впереди экзамены. Дети уходили на карантин даже при эпидемиях гриппа", - пишет учительница.

Могилев

"Завод "Могилевтрансмаш" на улице Крупской, 232. В отделе внешней комплектации у одного из работников подтвержден Covid-19. весь отдел отправлен домой, возможно на длительную самоизоляцию", - сообщает работник завода.

Могилевская область, Горецкий район

"Еще три случая в Горецком РАЙПО. Тесты не делают контактам. Помимо тех, о ком вы уже писали, еще шесть человек за время инфекции похоронили из больницы. Забирали из больницы в мешках и сразу хоронили", - пишет читатель.

В Староселье Горецкого района в женском ЛТП один случай подтвержден. Закрыто педагогическое училище в Ленино на карантин", - пишет читатель.

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