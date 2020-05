Трамп требует установить отрицательную ставку ФРС

Президент Трамп утверждает, что США должны принять этот «подарок».

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник на своей странице в Twitter, передает zn.ua.

"Пока другие страны получают выгоду от отрицательных ставок, США также должны принять этот "подарок", — написал президент.

As long as other countries are receiving the benefits of Negative Rates, the USA should also accept the “GIFT”. Big numbers!