Трамп требует установить отрицательную ставку ФРС 12.05.2020, 20:18

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Президент Трамп утверждает, что США должны принять этот «подарок».

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник на своей странице в Twitter, передает zn.ua.

"Пока другие страны получают выгоду от отрицательных ставок, США также должны принять этот "подарок", — написал президент.

As long as other countries are receiving the benefits of Negative Rates, the USA should also accept the “GIFT”. Big numbers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

В конце апреля ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Глава государства неоднократно призывал финрегулятор понизить ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне, чтобы, вопреки желанию руководства ФРС, сократить инфляцию до нуля и начать рефинансировать госдолг США.