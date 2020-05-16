Польша отказалась от транзита российского газа 5 16.05.2020, 12:34

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Соглашение истекает завтра и не будет продлено.

Соглашение о транзите газа между "Газпромом" и Польшей истекает 17 мая и не будет продлено.

"По сути, текущая газовая сделка окончена", – заявил агентству Reuters пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов. Он добавил, что транзит российского газа через Польшу продолжится, но не cказал, поднимется ли на него цена.

После окончания контракта "Газпром" сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System на аукционе.

Контракт на транзит газа в Европу через Польшу был заключен в 1990-х. Годовая мощность трубопровода Ямал – Европа – 33 миллиарда кубометров.

Польша несколько лет пытается снизить свою зависимость от поставок газа из России. Но долгосрочный контракт, заключенный с Россией в 1996 году, действует до 2022 года, и Польша по-прежнему не может его разорвать из-за больших штрафов. Контракт предполагает поставку около 10 млрд кубометров газа в год, при этом Польша обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров в год. Цена отбираемого газа в этом контракте была зафиксирована на момент его подписания, и Польша считает эти цены нерыночными.

Рынок газа в Европе с момента подписания контракта стал более конкурентным, и Польша, помимо "Газпрома", может получать также газ из США и от других продавцов. Как утверждают в польской компании PGNiG, которая владеет польским участком газопровода Ямал – Европа, цена газа для польских потребителей по-прежнему выше цены, по которой "Газпром" продает газ на западноевропейских рынках.

В мае 2015 года PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж к "Газпрому" и "Газпром экспорту", после того как переговоры о снижении цены на газ не принесли результатов.