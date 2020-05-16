«Количество пациентов растет, больницы переполнены» 16.05.2020, 16:06

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Как коронавирус захлестнул Барановичи.

Официальные цифры по заболевшим коронавирусной инфекцией в Барановичах последний раз озвучивались почти месяц назад. Тогда в городе было два подтвержденных случая СOVID-19. С тех пор статистика недоступна. Журналисты неоднократно пытались узнать, сколько в городе заболевших, однако, не получив официальных данных, решили, что истории людей, которые так или иначе столкнулись с коронавирусом, будут красноречивее всяких цифр, пишет intex-press.by.

«Медсестра сказала, что в отделении более ста пациентов»

Алина Нагорная, ее бабушка с пневмонией лежит в отделении гинекологии Барановичского роддома:

– Моей бабушке стало плохо 26 апреля. Ей прописали антибиотики, а это – удар по иммунитету. Спустя несколько дней бабушке стало хуже, она вызвала скорую. Медики со скорой сказали, чтобы утром вызвала врача. А 1 мая бабулю забрали в больницу с двухсторонней пневмонией. Долго решали, куда ее положить, очень долго оформляли – в итоге положили в гинекологию. Назначили какие-то уколы, от которых бабушке лучше не становится. По телефону очень трудно разобрать, что она говорит.

Узнав, что бабушку госпитализировали, я стала звонить в больницу, чтобы спросить, что и как, делали ли ей тест на коронавирус. На посту отвечала только медсестра. Кто лечащий врач, не говорят, дежурного врача поймать нереально. Медсестра сказала, что не знает, делали ли тест моей бабушке: «если был назначен, то делали». Чем лечат, не знает, потому что «у нас более ста человек таких больных и, пока мы с вами разговариваем, может быть, кому-то нужна помощь».

Сама бабушка рассказала, что в палате четыре человека, палата просторная.

Только в понедельник, 4 мая, удалось узнать, что тест на коронавирус бабушке все-таки сделали. Правда, ответ надо ждать через 7–10 дней. Неудивительно, что такое низкое число заболевших с подтвержденным СOVID-19.

Выяснилось, что у бабушки проблемы с сердцем, поэтому ее переведут в Брест. А вот снимок легких потерялся, пришлось делать новый. Интересно, как и от чего ее лечили? И компьютерной томографии, которая является важным методом диагностики коронавируса, не делали – нет оборудования.

Я даже заявление в Минздрав написала, где сообщила о проблемах, с которыми пришлось столкнуться: непонятно чем и от чего лечат, нет технического обеспечения. (Текст переведен с белорусского языка)

«Просидела с пневмонией 10 часов в очереди»

Ирина, ее свекровь с подтвержденной двусторонней пневмонией до ночи просидела в очереди в приемном покое:

– Это просто кошмар, сколько она там вымучилась. На прошлой неделе в четверг с температурой из поликлиники ее направили в больницу. В приемный покой городской больницы она приехала к четырем часам дня. Она рассказывает, что очередь там была не менее 30 человек, которые кашляли, тоже с температурой. Все в одном небольшом помещении, а принимал только один врач.

Пока свекровь сидела, я сама звонила в приемную, чтобы узнать, почему такое творится. Но мне отвечали, что принимает один врач, и бросали трубку. Звонила на телефоны горячей линии, но оказалось, что они работают до 16.00–17.00.

Это страшно: ты не знаешь, что делать в такой ситуации, куда обращаться. Как можно было допустить такую очередь и в таких условиях?

Мы впервые столкнулись с подобным. Думали, что нам всегда смогут оказать необходимую помощь. А оказалось, что все то, что показывают по телевизору и пишут, вообще не так.

Только к двум часам ночи свекровь все-таки положили в детское инфекционное отделение. За выходные у нее не взяли никаких анализов и даже не дали градусник. Нам самим пришлось свекрови его привезти, чтобы хотя бы знать, что человек «не горит».

Я наслышана о том, как врачам сейчас, во время пандемии, особенно сложно работать, что не хватает специалистов, но я не понимаю, почему этот вопрос не решают власти.

«Врачей и медсестер не хватает»

Ольга, жена врача одной из больниц города:

– Количество пациентов растет. Больницы переполнены. Медсестер и врачей не хватает, некоторые сами с подтвержденными пневмониями и коронавирусом лежат в больницах. Трудятся те, кто есть.

Муж с прошлой недели живет в больнице. Просто позвонили и сказали собираться. Я тоже сейчас в вынужденном карантине – как родственник человека, который работает в медучреждении.

Городская больница полностью забита, гинекология и железнодорожная – тоже. Насколько я знаю, в наркологии отводят койки под больных пневмонией.

С мужем даже созвониться не получается. Он говорит: «У меня нет времени. Я занят». Попросила, когда освободится, перезвонить. Трое суток не звонил, потом эсэмэску прислал: все в порядке, я работаю.

По пневмониям не было такой ситуации в прошлые годы. Если бы было на таком же уровне или незначительный рост – не закрывали бы остальные больницы, не помещали бы туда больных с пневмонией.

А люди не осознают серьезности ситуации, относятся скептически. Многие считают: нас это не коснется. Посмотришь, по городу ходят без масок. Знакомые говорят, что в магазинах много народа. Я не понимаю, почему так? Почему такое отношение?

Если коснется родственника, допустим, или самого себя, то начинают по-другому совсем реагировать. А так… В выходные с балкона вижу: столько народа гуляет – и взрослые, и дети. И без масок. Отдыхают компаниями, целый день. Мне, как жене медработника, в такой ситуации реально жалко врачей. Пожалели бы их – посидели бы лучше дома. Потому что потом будет: «Доктор, спасите!» А на всех врачей не хватает. Хочется сказать: «Люди, берегите свое здоровье!»