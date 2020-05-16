Вспышка коронавируса в Горецкой колонии: болеют и сотрудники, и заключенные 16.05.2020, 17:52

Также заразились сотрудники райисполкома и РайПО.

Коронавирус распространяется в Горках Могилевской области. Об этом Telegram-каналу "Баста!" cообщают подписчики.

"Уже в СМИ писали про вспышку Covid-19 в горецком РайПО. Вчера официально подтвердился еще один случай. Еще одиного сотрудника поместили в реанимацию", - пишет читатель из Горок.

"У половины работников Горецкого РайПО коронавирус подтвержден либо ждут результатов тестов. Тяжёлых отправили в Могилев", - сообщает подписчик.

"Горецкий райисполком на карантине. Никого не пускают. Нашли коронавирус у нескольких работников. Вход посторонним запрещен, при необходимости сами работники спускаются", - пишет читатель.

"Десятки заболевших в исправительной колонии №16. Первые случаи были еще в начале апреля, нескольких человек пришлось под конвоем вывозить в Могилев. Болеют и сотрудники, и заключенные. Информацию стараются не афишировать, но в городе об этом знают – много у кого родственники работают в колонии. ИК на карантине, свидания и передачи запрещены", - пишет родственник сотрудника ИК.

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