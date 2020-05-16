В Петербурге от внебольничных пневмоний умирает в десять раз больше пациентов, чем от коронавируса 2 16.05.2020, 19:20

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Российский Минздрав придерживается правила «нет теста — нет COVID-19».

С 1 марта в российском Петербурге от внебольничной пневмонии умерли 694 человека. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая 13 мая перед депутатами Законодательного собрания, пишет «Новая газета».

По его словам с 1 марта в городе внебольничную пневмонию диагностировали у 11 223 человек. Из них 694 умерли, 5924 выздоровели, 4650 продолжают лечиться. Эти больные и умершие не входят в официальную статистику по коронавирусу, который на таком фоне выглядит гораздо безобидней: с начала эпидемии по состоянию на 11 мая в Петербурге выявлено 8485 заразившихся COVID-19, умерло 63 человека.

Ранее за месяц в городе фиксировалось в среднем 10–20 смертей от внебольничной пневмонии. Сейчас от нее скончалось в 10 раз больше людей, чем от коронавируса, из-за которого (не из-за пневмонии) введены ограничительные меры, закрыты рестораны, кино, парки, люди теряют доходы и работу.

В апреле городской комитет по здравоохранению опубликовал статистику по внебольничным пневмониям. В январе 2019 года они были выявлены у 1576 человек, в феврале — у 1830, в марте — у 1778. За эти же месяцы от них умерло 34, 23 и 9 пациентов соответственно. В начале 2020-го картина была примерно такой же: 1731 больной в январе (8 умерших), 1777 — в феврале (12 умерших). А потом произошел резкий скачок.

В марте этого года пневмонии диагностировали уже у 2716 человек (то есть почти на тысячу больше, чем обычно).

С учетом озвученных губернатором данных выходит, что в апреле и первой половине мая это воспаление легких выявили уже у 8500 горожан. То есть ежедневно в среднем почти по 200 человек в день. Александр Беглов отметил, что только на текущей неделе регистрируется в 5,5 раз больше заболевших, чем обычно.

На днях западные СМИ сообщили, что реальное число умерших от COVID-19 в России может быть на 70% больше, чем по официальным данным. В частности, об этом пишет Financial Times. В чистоте подсчетов количества заболевших и скончавшихся от коронавируса в нашей стране сомневаются и некоторые отечественные специалисты. В Москве, например, обращает на себя внимание резкий скачок смертности в последние месяцы. Прирост смертей там явно больше, чем официальное число погибших от нового вируса: разница в 2,8 раза.

В Петербурге, согласно статистике городского комитета по делам ЗАГС, в апреле за последние 10 лет в среднем умирало 5147 человек. В прошлом году было 5207 смертей. В нынешнем году в апреле скончалось 5303 человека. Больше среднего показателя на 156. 33 человека за месяц, по официальной статистике, умерли от коронавируса. Остается еще 123 случая, превышающих норму.

«В целом превышение средних показателей почти на 160 человек — это существенное увеличение, и для него должна быть причина, — говорит кандидат социологических наук, доцент кафедры сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Юлия Зеликова. — Делать скоропалительные выводы, что вся дополнительная смертность в Петербурге в апреле была от коронавируса, нельзя, но думать об этом надо. Повышенная смертность может быть обусловлена и тем, что врачи были заняты лечением COVID-19 и не оказали помощь пациентам с другими заболеваниями, стресс, например, от финансовых проблем также мог спровоцировать дополнительные смерти. В то же время у нас действовал режим самоизоляции — люди реже бывали на улице, следовательно, снизилась смертность от ДТП и несчастных случаев. И если общая смертность при этом увеличилась, это тревожный сигнал».

«Чтобы подтвердить диагноз коронавирус, мы должны получить положительный тест.

Это доказательная медицина, остальное можно только подозревать. Нет положительного теста — нет ковида.

Однако мы видим, что очень много тестов, которые делают пациентам с симптомами респираторных заболеваний, отрицательные. Комментировать это сложно: то ли тесты не такие, то ли не на всех больных реагируют», — говорит генеральный директор частной скорой помощи CORIS Лев Авербах, обозначая как одну из возможных причин вспышки «внебольничных пневмоний» ошибку диагностики. Росздравнадзор считает, что точность тестов, применяемых в России, составляет 95 процентов. Реальность показывает, что порой диагноз подтверждается уже после смерти пациента, либо на второй-третий тест, сделанный после появления первых симптомов болезни.

«И обратите внимание, — отмечает <Лев Авербах, — две-три больницы в Петербурге работают именно с COVID-19, а еще полтора десятка в разгар эпидемии закрыты для приема больных с пневмонией. Но статистика дело такое — все зависит от теста, подтвердит он коронавирус или нет. Я могу предположить, что из всех больных с диагнозом внебольничная пневмония, о ком говорил Беглов, больше чем у половины болезнь вызвана коронавирусом. Есть ощущение, что внебольничной пневмонией теперь называют все, что находят у больных с подходящими симптомами».