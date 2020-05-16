Отец студента гомельского вуза: Мы все в шоке от того, что руководство ничего не делает 1 16.05.2020, 19:40

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Когда они примут меры и перестанут способствовать заражению учащихся?

Заражение Covid-19 распространяется по Белорусскому государственному университету транспорта в Гомеле. Болеют студенты и преподаватели, сообщает Telegram-канал "Баста!".

"Много заболевших среди студентов и преподавателей Белорусского государственного университета транспорта в Гомеле, - пишет житель города. - Вчера забирали больных с четвертого этажа общежития №3.

У меня ребенок учится в этом университете. Мы все в шоке от того, что руководство ничего не делает чтобы предотвратить распространение вируса.

Заболела староста одной из групп. Всю группу сначала забрали в больницу, взяли тесты и через какое-то время отпустили. Они несколько дней ходили на пары в университет, после чего пришли положительные результаты на Covid-19. Их опять забрали. За это время они успели заразить преподавателей, с которыми виделись. Вчера вечером забрали еще шесть человек с военно-транспортного факультета, из общежития.

Когда руководство примет меры и перестанет способствовать заражению студентов? Они думают, что бессмертны и не могут заразиться и принести потом болезнь в свои семьи?"

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