Врачи назвали простой продукт, которой поможет дольше жить 1 16.05.2020, 20:28

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Легкая коррекция рациона позволит вам прожить существенно дольше.

Хотите жить дольше, добавьте в свой завтрак этот простой продукт, – его регулярное потребление связно с множеством оздоровительных эффектов. С такой рекомендацией выступили британские медики, имея в виду натуральный йогурт, пишет Newsyou.

Известные в Великобритании эксперты в области питания, медики Джульетта Келлоу и Сара Брюэр назвали йогурт простым продуктом для завтрака, помогающим жить дольше. По словам специалистов, правильное питание имеет решающее значение для продления жизни, а натуральный йогурт является его одним из его лучших примеров. Об этом пишет издание Express.

«Такой простой продукт как йогурт содержат полезные для кишечника пробиотики, а также кальций, фосфор и белок. Его компоненты усиливают защитные свойства организма и снижают вероятность ранней смерти», — заявили Келлоу и Брюэр.

Медики отмечают, что разные исследования показали: йогурт может помочь противостоять многим проблемам со здоровьем, связанным со старением, включая остеопороз, высокое кровяное давление. Его употребление пять раз в неделю может снизить риск развития гипертонии на 20 процентов, утверждают они.

«Регулярное употребление этого продукта помогает нормализовать артериальное давление, укрепить кости, уменьшить вероятность развития диабета. Каждый человек должен ежедневно съедать хотя бы один маленький стакан йогурта», — цитирует медиков издание.

Одно из самых полезных качеств продукта, помогающее жить дольше, — это его способность защищать от ожирения. Эксперты пояснили, что его дружественные кишечнику пробиотические бактерии вытесняют вредные, которые могут влиять на сытость или усвоение питательных веществ. Благодаря этому сокращается потребление калорий.

«Добавление йогурта в завтрак может помочь вам сбросить вес. Замечено: люди, которые регулярно едят его, со временем набирают меньше жира, отличаются более низким индексом массы тела, меньшим объемом талии», — констатировали специалисты.