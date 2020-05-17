закрыть
17 мая 2020, воскресенье, 22:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ростех» продаст сам себе 60 «суперджетов» за деньги из бюджета РФ

2
  • 17.05.2020, 22:06
«Ростех» продаст сам себе 60 «суперджетов» за деньги из бюджета РФ
Иллюстрационное фото

Клиенты массово отказываются от российского пассажирского лайнера.

Руководство российского самолетостроения нашло решение проблемы отсутствия спроса на Sukhoi SuperJet 100 - первый пассажирский лайнер, созданный в стране после распада СССР, пишет finanz.ru.

Госкорпорация «Ростех», владеющая «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК), в которую входит производитель «суперджетов» «Иркут», - продаст 60 машин сама себе.

Самолеты возьмет в лизинг авиакомпания Red Red Wings, которая также находится в собственности «Ростеха» (через ОАК), рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с подготовкой сделки.

Схему, по их словам, уже презентовали президенту РФ Путину на состоявшемся 13 мая совещании по поддержке авиапрома. В нем участвовали и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Для финансирования сделки потребуются деньги федерального бюджета - около 100 млрд рублей в виде субсидий и гарантий получит покупатель машин, который впоследствии передаст их в лизинг. Им может стать также входящий в «Ростех» «Авиакапитал сервис». Другие претенденты на деньги - ВЭБ и в лице дочернего «ВЭБ-Лизинга» и принадлжежащая Минтрансу ГТЛК.

Лишние самолеты стоят в ангарах «Иркута» из-за массовых отказов клиентов. Мексиканская Interjet заказывала 30 SSJ100, а взяла только 22. Ирландская Cityjet заказала 15 с опционом еще на 16, а взяла только семь. Были и другие заказчики, отказавшиеся в итоге от самолетов, говорят источники «Ведомостей».

Цена SSJ100 каждый год растет: с 2015 до 2020 года она увеличилась примерно с 27 млн до 33 млн долларов. Исходя из этих цифр, ОАК сейчас располагает флотом невостребованных лайнеров стоимостью около 2 млрд долларов.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Банкрот Лукашенко смертельно боится правды на «Хартии-97»
Банкрот Лукашенко смертельно боится правды на «Хартии-97»
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин