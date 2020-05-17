«Ростех» продаст сам себе 60 «суперджетов» за деньги из бюджета РФ 2 17.05.2020, 22:06

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Клиенты массово отказываются от российского пассажирского лайнера.

Руководство российского самолетостроения нашло решение проблемы отсутствия спроса на Sukhoi SuperJet 100 - первый пассажирский лайнер, созданный в стране после распада СССР, пишет finanz.ru.

Госкорпорация «Ростех», владеющая «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК), в которую входит производитель «суперджетов» «Иркут», - продаст 60 машин сама себе.

Самолеты возьмет в лизинг авиакомпания Red Red Wings, которая также находится в собственности «Ростеха» (через ОАК), рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с подготовкой сделки.

Схему, по их словам, уже презентовали президенту РФ Путину на состоявшемся 13 мая совещании по поддержке авиапрома. В нем участвовали и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Для финансирования сделки потребуются деньги федерального бюджета - около 100 млрд рублей в виде субсидий и гарантий получит покупатель машин, который впоследствии передаст их в лизинг. Им может стать также входящий в «Ростех» «Авиакапитал сервис». Другие претенденты на деньги - ВЭБ и в лице дочернего «ВЭБ-Лизинга» и принадлжежащая Минтрансу ГТЛК.

Лишние самолеты стоят в ангарах «Иркута» из-за массовых отказов клиентов. Мексиканская Interjet заказывала 30 SSJ100, а взяла только 22. Ирландская Cityjet заказала 15 с опционом еще на 16, а взяла только семь. Были и другие заказчики, отказавшиеся в итоге от самолетов, говорят источники «Ведомостей».

Цена SSJ100 каждый год растет: с 2015 до 2020 года она увеличилась примерно с 27 млн до 33 млн долларов. Исходя из этих цифр, ОАК сейчас располагает флотом невостребованных лайнеров стоимостью около 2 млрд долларов.