Минобороны Беларуси: Начальник управления Вооруженных Сил умер от пневмонии 15 18.05.2020, 13:16

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Герман Александров

Фото: vsr.mil.by

Герману Александрову было 52 года.

В Минском военном госпитале умер начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Герман Александров, причина смерти — пневмония без уточнения возбудителя, ему было 52 года.

Тесты на коронавирус были отрицательными. В пресс-службе Минобороны tut.by сообщили, что случаев заражения COVID-19 среди коллег Александрова по управлению нет.

Данных об общем количестве зараженных коронавирусом в белорусской армии не сообщают. Известны случаи заражения в 72-м учебном центре в Борисовском районе, 83-м инженерно-аэродромном полку в Бобруйске, Военной академии в Минске, 56-м полку связи в Минске.

В армейской газете «Во славу Родины» отмечается, что Герман Александров всю жизнь посвятил авиации. В 1988 году окончил Черниговское высшее авиационное училище, за период летной работы освоил самолеты Л-39, МиГ-23, МиГ-29, ему была присвоена квалификация «военный летчик 1-го класса». В 570-м центре управления воздушным движением ВС по карьерной лестнице прошел ступени от штурмана до начальника центра.

В последние годы как полковник запаса был начальником Управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства. Помогал развитию любительской авиации в Беларуси, созданию парапланерной федерации.