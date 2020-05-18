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Фотофакт: «Скорые» на улицах Минска

  • 18.05.2020, 14:14
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Фотофакт: «Скорые» на улицах Минска

Какие улицы стали новыми очагами заражения?

Новые фото из Минска публикует Telegram-канал "Баста!". Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Беды, 13, Восточная 133, Козыревская 21/3, Пушкина, 51, Слободская, 25, Некрасова, 19.

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