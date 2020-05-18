Фотофакт: «Скорые» на улицах Минска 18.05.2020, 14:14

1,772

Какие улицы стали новыми очагами заражения?

Новые фото из Минска публикует Telegram-канал "Баста!". Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Беды, 13, Восточная 133, Козыревская 21/3, Пушкина, 51, Слободская, 25, Некрасова, 19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.