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Любовь Успенская о коронавирусе: Это страшно

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  • 18.05.2020, 14:54
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Любовь Успенская о коронавирусе: Это страшно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Российская певица сообщила о смерти близких от коронавируса.

Певица Любовь Успенская рассказала во время общения в прямом эфире с подписчиками в Instagram, что ее близкие умерли за рубежом от коронавируса, передает ria.ru.

"Это действительно серьезно, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно. <...> Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны", - рассказала Успенская.

По словам певицы, есть люди, которых она знала и которых "сегодня уже нет на этом свете". При этом она предупредила, что сложившаяся ситуация - это "не шутка".


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