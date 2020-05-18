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Врач скорой помощи: 90% всех вызовов – «пневмонии»

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  • 18.05.2020, 19:08
  • 3,143
Врач скорой помощи: 90% всех вызовов – «пневмонии»
иллюстрационное Фото:

Многие больные с температурой неделями лежат дома

Врач скорой помощи из Барановичей рассказал телеграм-каналу «Баста» о ситуации в городе:

- 90% ещё неделю назад были пневмонии. У людей всех возрастов, полов и родов занятий.

Что особенно печально, у многих пациентов на руках были снимки с подтверждённой «пневмонией», но их не госпитализировали. Люди лежали с температурой неделями дома.

Транспортировка и выбор места госпитализации зависят и от наличия мест, и от личного распоряжения врачей. Сейчас ситуация ещё хуже.

Сейчас диспетчер то и дело отправляет большинство из нас на санобработку. Это означает, что «грязных» вызовов много.

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