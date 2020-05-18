200 тысяч человек требуют ввести санкции против российского пропагандиста Соловьева 9 18.05.2020, 19:58

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Они добиваются внесения Соловьева в «список Магнитского».

Петиция за внесение российского телеведущего Владимира Соловьёва в «список Магнитского» с запретом въезда на территории Евросоюза и США, а также против предоставления ему итальянского гражданства, собрала на платформе Change.org более 200 тысяч подписей, передает svoboda.org.

Петиция на итальянском языке была опубликована в октябре прошлого года православным священником-эмигрантом отцом Сергием. Автор обратился к министру внутренних дел страны Лучане Ламорджезе и итальянскому народу, написав, что "Соловьёв своей агрессивной риторикой побудил многих молодых людей вступить в ряды частных воинских частей и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия".

Отец Сергий отметил, что заявления телеведущего "полны ксенофобии и экстремизма, и остаются безнаказанными из-за его близости к диктаторскому режиму Путина". В петиции также указано, что Соловьёв, купив недвижимость в Италии и имея вид на жительство в этой стране, "ведёт пропаганду по российскому телевидению против демократических ценностей и ценностей Европейского Союза".

Официальные представители итальянских властей петицию не комментировали. Сам Соловьёв заявлял, что документ не представляет для него интереса.

О том, что в собственности телеведущего телеканала "Россия 1" находятся две вилы на итальянском озере Комо, одна из которых стоит свыше миллиона евро, а также о наличии у него вида на жительство в Италии, сообщалось в расследовании Алексея Навального.