Правительство РФ решило сэкономить на образовании и высоких технологиях 1 18.05.2020, 20:33

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Бюджет сократили также госпрограммам развития радиоэлектронной и фармацевтической промышленности.

Правительство России, похоже, определилось с приоритетами расходования бюджетных средств в новой реальности экстремально низких цен на нефть и газ, пишет finanz.ru.

При резком увеличении расходов на социальную поддержку населения (+21% за январь-апрель) и дополнительном финансировании силовиков (+5,1%) и госаппарата (+24%), «под нож» пошли бюджетные ассигнования на образование и развитие высокотехнологичных отраслей промышленности.

Национальный проект «Цифровая экономика» стоимостью 2,4 триллиона рублей, требующий, чтобы к 2024 году каждое второе предприятие в России было инновационным, стал аутсайдером по финансированию из федерального бюджета, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с оперативной статистикой.

За январь-апрель на проект выделено лишь 5,8% от заложенной на год суммы - 6,1 млрд рублей.

Более чем вдвое отстает от плана финансирование нацпроекта «Образование», цель которого - войти в топ-10 стран по качеству ВУЗов и объему научных исследований. На конец апреля его бюджет исполнен на 16,6%, или 25,8 млрд рублей (против 33% при равномерном выделении средств).

Также в тройке антилидеров - нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он, согласно плану, должен финансироваться преимущественно из бюджетов регионов, которым, по прогнозу S&P, грозит рекордный с 20 лет дефицит из-за падения сборов НДФЛ вместе с реальными располагаемыми доходами россиян.

За январь-апрель проект профинансирован на 8%, или 8,7 млрд рублей, отмечает источник «Интерфакса».

В апреле нефтегазовые доходы федерального бюджета обвалились на 40%, до 434 млрд рублей, поступления НДС - на 20%, налога на прибыль - почти вдвое, таможенных сборов - 39%.

Вслед за «нацпроектами» Минфин режет финансирования целого ряда госпрограмм.Так, на конец апреля бюджет программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» исполнен лишь на 5,3% - выделено 550 млн рублей из заложенных на год 10,3 млрд.

На столько же профинансирована госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Еще меньше - 4,3% от годового плана - досталось госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Поскольку в результате распространения эпидемии коронавируса и падения цен на нефть доходы федерального бюджета заметно снизились, а расходы, наоборот, значительно возросли в связи с необходимостью реализации мер поддержки населения и бизнеса, в ближайшие месяцы федеральный бюджет будет глубоко дефицитным, предупреждает главный аналитик ФК «Уралсиб» Алексей Девятов.

По его оценке, в этом году доходы федерального бюджета могут снизиться до 14,4 трлн рублей с 20,2 трлн рублей в 2019 году, при этом с учетом всех мер поддержки суммарный объем расходов в текущем году может составить 22,4 трлн рублей, а дефицит бюджета - 8 трлн рублей.