«Полмесяца просидели без работы, получив за апрель только $75» 18.05.2020, 22:10

Фото: Алесь Достанко

На Слуцкой мебельной фабрики массовые увольнения?

Официально информация о массовых увольнениях на Слуцкой мебельной фабрике опровергается. Несмотря на это, работники предприятия продолжают сообщать в редакцию «Кур`ера» свои версии происходящего. На этот раз молодой случчанин Кирилл Ковальчук рассказал, как обстояли дела на фабрике в апреле и почему он остался без работы.

Работы не было, писали за свой счёт

Кирилл Ковальчук проработал на Слуцкой мебельной фабрике два месяца. По истечении испытательного срока с ним не заключили контракт. Вот что он рассказывает:

— На предприятие я устроился 3 марта, а уже 1 мая уволился по соглашению сторон. За всё время работы ко мне не было никаких претензий или нареканий.

К слову, с работой в апреле всё было напряжённо. Я работал в цеху за станком. Когда устраивался, график был следующим: 12-часовая смена, 2/2. В апреле отрабатывал одну 12-часовую смену, вторую писали за свой счёт. Затем смена сократилась до 8 часов, затем — до 6 часов. Почти полмесяца просидел без работы. По итогу в апреле мне выплатили всего 184 рубля вместо обещанных 400 рублей.

Уволили меня по соглашению сторон. Получается, что я сам уволился! В отделе кадров заверили, что на биржу труда меня поставят без проблем. Конечно, остаться без работы в кризис никому не хочется.

На момент публикации получить комментарий от директора предприятия вновь не удалось. Секретарь ответила, что услышать его нельзя, и бросила трубку. В распоряжении редакции имеется аудиозапись, на которой должностное лицо фабрики в беседе с работником описывает ситуацию на предприятии. Прозвучавшая в разговоре информация проверяется.