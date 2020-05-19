Коронавирус в Минске: еще два предприятия стали очагами заражения 1 19.05.2020, 14:43

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Также стало известно о новых случаях заболевания среди медиков.

Читатели из Минска сообщили Telegram-каналу "Баста!" о новых очагах коронавируса. Заражение обнаружено на ОАО "Камволь" и СП "ЦейссБелОМО". Также стало известно о новых случаях заболевания среди медиков.

"11-я стоматология Минска. Заболели несколько врачей", - пишет сотрудник поликлиники.

"Улица Орловская. Забрали 14 мая беременную девушку моего друга, третий месяц беременности с угрозой выкидыша. Лежала два дня в палате с девочкой у которой подтвердили впоследствии коронавирус. Теперь сама больна", - сообщает подписчик.

"Начальник цеха на ОАО "Камволь" пришла на работу, через несколько часов ей позвонили и сообщили о положительном тесте. Отправили на изоляцию все цеховое начальство. Рабочие как работали, так и работают", - пишет читатель.

"СП "ЦейссБелОМО". Есть заболевшие и подтвержденные, до 25 мая работников отправили в отпуск", - сообщает подписчик.

"4-я подстанция скорой помощи в Минске. У сотрудницы выявили Covid-19, после чего она вместе с мужем и двумя внуками уехала в Слуцк на самоизоляцию. Там от нее заразился муж. В итоге, все четверо находятся в слуцкой больнице.

Сыновья этой женщины сейчас на самоизоляции в Минске, один живет на Тикоцкого, второй - на Седых", - пишет читатель.

"Неманская, 39. Двое знакомых, как выяснилось, переболели коронавирусом. Все хорошо, без осложнений. Болели дома, каждый день проверяли по домофону чтобы были на месте. Уже работают", - сообщает житель Минска.

"Вчера приезжали в дом на Партизанском проспекте, 88. Медик в химзащите с проверкой. Во всех окрестных домах есть заболевшие, кто в больнице, кто дома", - пишет читатель.

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