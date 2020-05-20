Бразилия установила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки 5 20.05.2020, 9:53

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Фото: Andressa Anholete / Getty Images

Правитель страны отказывается вводить карантин.

Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире составляет уже 4,8 млн. Умерли за время пандемии 323 333 человека. Такие данные опубликовал американский университет Джона Хопкинса.

В США число заболевших превысило 1,5 млн человек, умерли от COVID-19 в стране 91 921 человек.

На втором месте по количеству зараженных COVID-19 находится Россия с показателем в 299 941 человека.

В Бразилии за сутки от коронавируса умерли 1179 человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Общее число летальных исходов составило 17 973. Всего заразились 271 885 человек.

Президент страны Болсонару, отказавшийся вводить карантин, свою стратегию поведения менять, похоже, не собирается. Зато ситуацией в Бразилии озаботился Дональд Трамп, который заявил о готовности закрыть въезд в США бразильцам. «Я не хочу, чтобы люди приезжали оттуда и заражали наших граждан», — пояснил он.