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N.R.M. переиздали культовый альбом 1999 года

  • 20.05.2020, 11:16
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N.R.M. переиздали культовый альбом 1999 года

Релиз состоит из 29 композиций, записанных во время специальных концертов.

Сегодня на цифровых площадках впервые официально появился диск белорусской группы N.R.M. «Акустычныя канцэрты канца ХХ ст.». В 1999 году он стал первым в Беларуси официально выпущенным unplugged-альбомом, то есть записанным только при использовании акустических инструментов, пишет tut.by.

Релиз состоит из 29 композиций, записанных во время специальных концертов в клубе имени Дзержинского и Дворце профсоюзов в Минске. Среди них — песни из трех первых альбомов N.R.M. в акустических аранжировках, произведения из проекта «Народны альбом» и репертуара группы «Мроя», а также ряд эксклюзивов, которые больше нигде не издавались: «13», «Медны купарос», «Халодны блюз», «Са шчытом ці на шчыце».

Лидер N.R.M. Лявон Вольский вспоминает в своем Facebook, что альбом был записан во время, когда у группы только начались первые серьезные успехи, а музыку коллектива еще слушал узкий круг поклонников:

— Конечно же, мы вдохновлялись MTV Unplugged, где громкие рок-группы вроде Nirvana и Guns N' Roses играли в акустике. Получилось все действительно неплохо и мы отыграли потом много концертов в таком формате, потому что он интересный и менее требовательный к техническому оборудованию. Вас ждет неповторимая атмосфера эпохи и натуральный живой звук со всеми техническими ошибками!

Музыканты Пит Павлов, Юрась Левков и Алезис Демидович рассказывают в Facebook, чем еще интересен диск:

— Это максимально документальная запись — звук с пульта, без дополнительного сведения и редактирования музыкальной части. Разве что паузы и разговоры отрезали. Причем сначала был один концерт, который делали специально под запись. Аж на три часа. Но потом выяснилось, что вторая половина выступления не записалась. Поэтому быстро организовали еще один, а итоговый альбом состоит из двух. Хороших воспоминаний всем, кто был тогда вместе с нами!


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