N.R.M. переиздали культовый альбом 1999 года 20.05.2020, 11:16

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Релиз состоит из 29 композиций, записанных во время специальных концертов.

Сегодня на цифровых площадках впервые официально появился диск белорусской группы N.R.M. «Акустычныя канцэрты канца ХХ ст.». В 1999 году он стал первым в Беларуси официально выпущенным unplugged-альбомом, то есть записанным только при использовании акустических инструментов, пишет tut.by.

Релиз состоит из 29 композиций, записанных во время специальных концертов в клубе имени Дзержинского и Дворце профсоюзов в Минске. Среди них — песни из трех первых альбомов N.R.M. в акустических аранжировках, произведения из проекта «Народны альбом» и репертуара группы «Мроя», а также ряд эксклюзивов, которые больше нигде не издавались: «13», «Медны купарос», «Халодны блюз», «Са шчытом ці на шчыце».

Лидер N.R.M. Лявон Вольский вспоминает в своем Facebook, что альбом был записан во время, когда у группы только начались первые серьезные успехи, а музыку коллектива еще слушал узкий круг поклонников:

— Конечно же, мы вдохновлялись MTV Unplugged, где громкие рок-группы вроде Nirvana и Guns N' Roses играли в акустике. Получилось все действительно неплохо и мы отыграли потом много концертов в таком формате, потому что он интересный и менее требовательный к техническому оборудованию. Вас ждет неповторимая атмосфера эпохи и натуральный живой звук со всеми техническими ошибками!

Музыканты Пит Павлов, Юрась Левков и Алезис Демидович рассказывают в Facebook, чем еще интересен диск:

— Это максимально документальная запись — звук с пульта, без дополнительного сведения и редактирования музыкальной части. Разве что паузы и разговоры отрезали. Причем сначала был один концерт, который делали специально под запись. Аж на три часа. Но потом выяснилось, что вторая половина выступления не записалась. Поэтому быстро организовали еще один, а итоговый альбом состоит из двух. Хороших воспоминаний всем, кто был тогда вместе с нами!