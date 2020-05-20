Австралийские археологи обнаружили гигантских кенгуру 20.05.2020, 19:25

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иллюстрационное Фото: Exeter city council/PA

Опубликованы результаты изучения ископаемых останков мегафауны в Австралии.

Фауна самого южного континента издавна будоражила умы не только ученых, но и обыкновенных людей — мало того, что в Австралии живут совершенно непохожие на млекопитающих остальной планеты сумчатые, так она еще и полна всяких ядовитых, опасных и попросту ужасающих на вид животных и членистоногих. Недавние археологические находки показали, что нам еще повезло, потому что первые местные люди вынуждены были сожительствовать с гораздо более пугающими соседями, пишет «Популярная механика».

фото: «Популярная механика»

Австралийские палеобиологи и археологи занимались изучением нескольких мест раскопок в Квинсленде на северо-востоке континента. Они обнаружили останки гигантских кенгуру вдвое выше человеческого роста, шестиметровых гоанн (дальний «родственник» современных варанов), сухопутных крокодилов и огромного медведя-ленивца. В общей сложности было найдено тринадцать новых видов, которые являются либо впервые обнаруженными, либо предположительными вариациями более южных эндемиков.

Результаты своей работы ученые опубликовали 18 мая в журнале Nature. Сами раскопки начали вести представители современной народности Барада Барна (Barada Barna), которые являются потомками вымершего племени аборигенов Баранха (Baranha или Barna). Они занимались поисками объектов культурного наследия в местах традиционного обитания своих предков в сотне километров от города Маккай (Mackay), неподалеку от угольной шахты Саут Уолкер Крик (South Walker Creek Mine).

фото: «Популярная механика»

Найденные представители мегафауны проживали на территории современного Квинсленда на протяжении примерно двадцати тысяч лет — с 60 000 лет назад до 40 000 лет назад. Фактически, это были крупнейшие живые существа в Австралии со времен динозавров. Тем не менее, они достаточно быстро вымерли, когда служившие им домом тропики перестали существовать. Ранее считалось, что в их исчезновении виноваты люди, однако новые находки очередной раз ставят под сомнение эту версию.

фото: «Популярная механика»

Дело в том, что самые молодые ископаемые датируются менее чем сорока тысячами лет назад, когда, по современным представлениям, протоматерик Сахул уже был относительно равномерно заселен людьми. За этим названием скрываются Австралия, Новая Гвинея и Тасмания, а также множество мелких островов, которые еще 15 тысяч лет назад были единым целым, пока уровень мирового океана не поднялся на 150 метров. А самые первые люди появились на территории современной Австралии 60−70 тысяч лет назад.

Исходя из этого, исследователи сделали вывод, что раз на протяжении длительного периода времени человек и мегафауна нормально сосуществовали, в исчезновении последней не могут быть виноваты одни лишь первобытные племена. Данные нового исследования показывают, что вымирание гигантских ископаемых видов было связано в первую очередь с глобальными климатическими изменениями, которые привели к опустыниванию Австралии.