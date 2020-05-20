Австралийские археологи обнаружили гигантских кенгуру
- 20.05.2020, 19:25
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Опубликованы результаты изучения ископаемых останков мегафауны в Австралии.
Фауна самого южного континента издавна будоражила умы не только ученых, но и обыкновенных людей — мало того, что в Австралии живут совершенно непохожие на млекопитающих остальной планеты сумчатые, так она еще и полна всяких ядовитых, опасных и попросту ужасающих на вид животных и членистоногих. Недавние археологические находки показали, что нам еще повезло, потому что первые местные люди вынуждены были сожительствовать с гораздо более пугающими соседями, пишет «Популярная механика».
Австралийские палеобиологи и археологи занимались изучением нескольких мест раскопок в Квинсленде на северо-востоке континента. Они обнаружили останки гигантских кенгуру вдвое выше человеческого роста, шестиметровых гоанн (дальний «родственник» современных варанов), сухопутных крокодилов и огромного медведя-ленивца. В общей сложности было найдено тринадцать новых видов, которые являются либо впервые обнаруженными, либо предположительными вариациями более южных эндемиков.
Результаты своей работы ученые опубликовали 18 мая в журнале Nature. Сами раскопки начали вести представители современной народности Барада Барна (Barada Barna), которые являются потомками вымершего племени аборигенов Баранха (Baranha или Barna). Они занимались поисками объектов культурного наследия в местах традиционного обитания своих предков в сотне километров от города Маккай (Mackay), неподалеку от угольной шахты Саут Уолкер Крик (South Walker Creek Mine).
Найденные представители мегафауны проживали на территории современного Квинсленда на протяжении примерно двадцати тысяч лет — с 60 000 лет назад до 40 000 лет назад. Фактически, это были крупнейшие живые существа в Австралии со времен динозавров. Тем не менее, они достаточно быстро вымерли, когда служившие им домом тропики перестали существовать. Ранее считалось, что в их исчезновении виноваты люди, однако новые находки очередной раз ставят под сомнение эту версию.
Дело в том, что самые молодые ископаемые датируются менее чем сорока тысячами лет назад, когда, по современным представлениям, протоматерик Сахул уже был относительно равномерно заселен людьми. За этим названием скрываются Австралия, Новая Гвинея и Тасмания, а также множество мелких островов, которые еще 15 тысяч лет назад были единым целым, пока уровень мирового океана не поднялся на 150 метров. А самые первые люди появились на территории современной Австралии 60−70 тысяч лет назад.
Исходя из этого, исследователи сделали вывод, что раз на протяжении длительного периода времени человек и мегафауна нормально сосуществовали, в исчезновении последней не могут быть виноваты одни лишь первобытные племена. Данные нового исследования показывают, что вымирание гигантских ископаемых видов было связано в первую очередь с глобальными климатическими изменениями, которые привели к опустыниванию Австралии.